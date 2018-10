Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent, elev la un liceu din Iași, este cautat de polițiști, dupa ce, miercuri seara, a pulverizat spray lacrimogen intr-un tramvai. Elevul era suparat pentru ca echipa sa a pierdut un meci de handbal. In urma incidentului, mai multe persoane au acuzat dureri, iar elevul a fugit. „Am fost sesizați…

- Nu mai puțin de 14 persoane de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi au ajuns la spital dupa ce au consumat alimente posibil alterate. Cei 14 au mancat la cantina școlii, luni, la pranz. Imediat dupa masa, mai mulți dintre ei au acuzat dureri puternice de stomac, grețuri, varsaturi…

- Echipajul unei ambulanțe care se indrepta spre Iași a scapat ca prin minune cu viața, dupa ce o vaca le-a ieșit in fața. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime omenesti insa ambulanta a fost avariata si nu a mai putut ajunge la spitalul din Iasi. Bovina a murit in urma impactului. Accidentul…

- Coincidența stranie, la Iași. O tanara de 21 de ani a fost declarata victima a traficului de carne vie in aceeasi zi in care a fost si condamnata pentru proxenetism, intr-un alt dosar. Catalina Mihaela C. s-a prostituat, pe cand era minora, inclusiv pentru fratele sau. Dupa ce au trecut anii, fata a…

- Ziua de astazi ne aduce mult soare, vreme foarte calda și ploi sporadice prin sud-est și la munte. Maximele pleaca de la 23 de grade pe litoral si ajung la 30 de grade. Cum va arata vremea in fiecare regiune: In Dobrogea si Baragan gasim atmosfera cam schimbatoare: cateva averse slabe si un vant mai…

- Un șofer din Iași a avut o idee ingenioasa dupa ce și-a zgariat rau mașina. Barbatul a cumparat un abțibild cu un personaj dintr-un anime (desen animat japonez n.r) și a facut sa para ca zgțrietura este și ea parte din „opera de arta” lipita pe autoturism. Stickerele auto au devenit o moda, așa ca […]…

- Sentința este fara precedent: din cauza modului brutal in care au condus o investigație, doi polițiști și un jandarm au fost bagați la pușcarie, zilele trecute, la Iași. (Reduceri mari la jocuri PC) Ei au fost gasiți vinovați de purtare abuziva și vatamare corporala dupa un proces complicat, in care…