Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Partidului Social Democrat, Codrin Stefanescu, a vorbit, marti, la Parlament, despre starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu. El spune ca, in urma discutiilor cu medicii, interventia chirurgicala la care a fost supus acesta a decurs bine, dar un raspuns mai detaliat…

- Monica Tatoiu sustine nu are pensie speciala și ca banii pe care ii primește sunt meritați. "Am o pensie de 12.000 de lei de la statul roman și nu din aia speciala, pentru ca mi-am platit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat sa fiu platita la negru", a marturisit Monica Tatoiu.…

- Mihai Morar este in culmea fericirii. Soția carismaticului prezentator de televiziune este insarcinata pentru a doua oara. Vestea cea mare a dat-o chiar astazi, de Buna Vestire. Mihai Morar, in varsta de 37 de ani, se pregatește sa devina tata pentru a treia oara. Prezentatorul de televiziune și soția…

- S-a facut publica suma pe care Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei și ministru in perioada regimului comunist, o primește.Potrivit declarației de avere, acesta primește o pensie in valoare de... Citește AICI cați bani incaseaza lunar Ion Iliescu, unul dintre foștii președinți…

- Acum, fiica lui se zbate intre viața și moarte, fiindca a fost nascuta prematur, la doar șase luni iar medicii sunt rezervați in ceea ce il privește. Acesta postase un mesaj de incurajare pentru soția lui, Ana Debora Lucero Bustamant,e in care ii cerea sa iși gaseasca forța necesara pentru a reveni…

- Arsene Wenger, fost antrenor la Arsenal și rival al lui United in Premier League, a analizat la beIN Sports partida pierduta de „diavoli" cu PSG, pe teren propriu, scor 0-2. Francezul e convins ca diferența dintre cele doua echipe a fost foarte mare. „A fost o diferența uriașa intre cele doua echipe…

- Tudorel Toader are venituri impresionante, potrivit declaratiei sale de avere. Ministrul Justiției incaseaza o pensie speciala similara cu cea a unui judecator de la Inalta Curte, in baza unei decizii CCR date in perioada in care acesta era judecator.

- Sotia unui miliardar norvegian data disparuta de sase saptamani face in prezent obiectul unei rascumparari insotite de amenintari grave, au anuntat miercuri mai multe mass-media din Norvegia, preluate de AFP, relateaza Agerpres.