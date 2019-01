Stiri pe aceeasi tema

- Tișe a avut de raspuns la 30 de întrebari. Președintele CJ Cluj a spus ca nu-și amintește când a laudat activitatea conducerii aeroportului la conferința din 21 septembrie 2017, cu ocazia sarbatoririi a 2 milioane de pasageri, scrie clujust.ro. Ca un tonomat, la trei întrebari…

- Este bine cunoscut faptul ca vulcanii au capacitatea de a genera valuri tsunami uriașe. In cazul tsunami-ului din Indonezia, petrecut sambata, a fost vorba despre o alunecare de teren masiva care a ajuns brusc in apa. Nu este inca clar daca o parte a vulcanului Anak Krakatau a ajuns in mare, sedimentele…

- Proprietatea se afla la poalele muntelui si consta intr-o vila de 160 mp utili si 4.250 mp de teren, alaturi de alte facilitati. Bunurile sunt intabulate de firma Eurodesign Consulting SRL, societate infiintata si administrata de fratele primarului, Ioan Chirica. Edilul-sef al Iasului a negat ieri ca…

- Intr-un interviu inregistrat pe 30 octombrie 2013, Michael Schumacher a raspuns la 9 intrebari adresate de fani. Pilotul german a vorbit, printre altele, despre cel mai emoționant moment al carierei, care a fost adversarul pe care l-a respectat cel mai mult dar și de ce cursele de karting sunt cel…

- Asociatia ACVO, organizatie neguvernamentala infiintata in aceasta vara la Iasi, lanseaza in luna noiembrie primul sau proiect de anvergura dedicat adolescentilor: un program de conferinte interactive, in care specialisti din cele mai diverse domenii vor oferi indrumare si raspunsuri la preocuparile…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat, miercuri, modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2019. Modelele sunt adaptate noilor regulamente, precum 40% din intrebari sa fie grila sau intrebari inchise. In perioada 27-31 mai 2019, candidatii pot sa se inscrie la prima sesiune a examenulUI. MEN…

- La prima conferinta de presa sustinuta in calitate de antrenor interimar al echipei Real Madrid, Santiago Solari s-a dat in spectacol. Intrebat ce metode si idei va utiliza in meciul din aceasta seara cu Melilla din Cupa Spaniei, Solari a dat un raspuns deocheat.