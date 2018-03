Ce pedeapsa merita? Au condus fara permis, s-au pomenit cu dosar penal! Afla isprava unor tineri teribilisti din Buzau

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 13 martie 2018, intre orele 05.00 – 13.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au desfașurat o actiune cu efective marite, pe raza localitatii Vintu de Jos, cu ocazia targului de animale si marfuri ce a avut loc in localitate. Cu aceasta ocazie, politistii au controlat 68 de autovehicule,…

- Un tanar in varsta de 18 ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce s-a urcat la volanul unui autoturism desi nu detine permis de conducere si a fost tras pe dreapta de politisti. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 15.40, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti…

- Ieri, 7 martie 2017, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Tauni, comuna Valea Lunga, l-au depistat pe un minor, in varsta de 17 ani, din Copsa Mica, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Ieri, 7 martie 2018, in jurul orei 15.50, polițiștii Postului de Poliție Miraslau l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din comun, in timp ce conducea un tractor, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…

- Un minor in varsta de 17 ani din Copșa Mica s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce ce conducea o masina furata. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe […]

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei […]

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe raza comunei Ivesti, un autoturism care circula pe D.N. 25 din directia Galati spre Tecuci. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul masinii se afla un adolescent in varsta de 15 ani, din localitate,…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni cu nereguli in trafic.Astfel, la data de 4 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus…

- Raoul s-a ales cu al patrulea dosar penal pentru conducere fara permis. Ultimul dosar deschis pe numele cantarețului se afla la Judecatoria Braila, fiind inregistrat pe 22 februarie. De patru ori a fost prins Raoul conducand fara permis de conducere . Polițiștii de la Rutiera i-au facut de trei ori…

- Ieri, 1 martie 2018, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda…

- La data de 1 martie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu…

- La data de 23 februarie, in jurul orei 10.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu o motocicleta neinmatriculata si fara sa detina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de tanar a fost intocmit dosar…

- Vineri, 23 februarie 2018, in jurul orei 10.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu o motocicleta neinmatriculata si fara sa detina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de tanar a fost intocmit dosar…

- Trei soferi din judetul Galati au ajuns pe mana politistilor dupa ce s-au urcat bauti, fara permis, la volanul masinilor. In primul caz politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti, in timp ce se aflau in patrulare pe raza comunei, au oprit in trafic un autoturism care circula pe D.N. 25, din…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism,…

- Ieri, 20 februarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 38 de ani, din comuna Metes, ce este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului. Acesta a fost…

- Doua persoane s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistate la volanul masinii fara a detine permis de conducere.Astfel, la data de 21 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat un minor, in varsta de 17 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tineretului,…

- Polițiștii orașului Lipova au identificat un tanar banuit de furtul unui moped și conducerea lui fara a deține permis de conducere. Tanarul a fost reținut de polițiști, urmand a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva. In dimineața zilei de 19 februarie, polițiștii orașului Lipova…

- Politistii constanteni au intocmit, in cursul zilei de ieri, dosare penale soferilor depistati in trafic. Astfel, la data de 19 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au depistat un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Constanta, care a condus un autoturism cu numerele de…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, au retinut doi barbati in varsta de 20 si 36 de ani, ambii din Merei, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice” si “lovirea sau alte violente”. Cazul a fost sesizat Politiei in aceeasi seara, atunci cand pe…

- A pus in pericol siguranta circulatiei. Aflat la volanul unei masini, un barbat de 38 de ani din comuna Metes a fost oprit in trafic la Ampoita, iar politistii au descoperit ca avea alcoolemie de 1,20 in aerul expirat si nu detinea pemis de conducere. Potrivit IPJ Alba, sambata, 17 februarie, in jurul…

- Un sofer baut a fost depistat de politistii constanteni pe o strada din Cogealac. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 56 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada…

- La data de 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, Postului Poliție Mihalț și Postului Poliție Cergau l-au depistat pe H.A. de 40 de ani, din localitatea Rosia de Secas, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 224. Cu ocazia verificarilor…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Constanta au depistat un barbat, de 37 de ani, din Constanta, care ar fi sustras dintr o boxa situata la parterul unui bloc, o bicicleta si o pereche de role.Prejudiciul a fost recuperat in totalitate si predat persoanei vatamate.In cauza, a fost intocmit dosar…

- Ieri 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule .…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din localitatea Ohaba, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat pe strada Viilor, din comuna Ohaba, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule…

- Vineri, 2 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au oprit pentru control, pe strada Principala din localitatea Tatarlaua, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetatea de Balta. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat in trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni. La…

- Ieri, 28 ianuarie 2018, in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de alcool,…

- Saptamana trecuta, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au identificat un barbat de 23 de ani din judetul Brasov care a condus un autoturism pe DN 73 A avand dreptul de a conduce suspendat. Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca autoturismul nu era inmatriculat, iar numerele de inmatriculare…

- Patru tineri, unul major din Ocna Mures si ceilalti trei minori, din comuna Unirea, s-au ales cu dosar penal pentru furt dupa ce au sustras pasari si bunuri dintr-o gospodarie. Potrivit IPJ Alba, politistii Postului de Politie Unirea, sprijiniti de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures l-au…

- Marți, 23 ianuarie 2018, in jurul orei 13.50, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs la kilometrul 6 al DJ 704. Un barbat de 40 de ani, din comuna Romos, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si s-a rasturnat…

- Polițiștii timisoreni au reținut doi barbați, de 27 și 32 de ani, care au furat bunuri in valoare de 6200 de lei dintr-un autoturism. Ieri, in jurul orei 16.30, polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat doi barbați la scurt timp dupa comiterea unui furt dintr-un autoturism. „In fapt, cei in cauza,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din comuna Spring este cercetat penal, dupa ce a condus un moped neinmatriculat, fara a detine permis. A fost oprit de politie, la Cunta. Potrivit IPJ Alba, in 20 ianuarie, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza…

- Sapte soferi au ramas azi-noapte fara permis de conducere, dupa ce au fost prinsi, de politistii din Singeorz Bai, la volan sub influenta alcoolului. Dintre acestia, trei s-au ales cu dosar penal din cauza unei alcoolemii mai mari de 0,4 la mie in aerul expirat. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Cunta, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Spring, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri ddimineațp, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 07:10, polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat, de 31…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu doua…

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au fost sesizati despre prezenta unui autovehicul in afara partii carosabile, intre localitatile Balhacu si C.A. Rosetti. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Sancel s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 ianuarie, in jurul orei 23.30, […]

- Ieri, 7 ianuarie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, pe raza localitatii Vadu Motilor, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Risca judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Șpring s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea o autoutilitara, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 ianuarie, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat…

- Luni, 1 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din Bața, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In noaptea de 29 spre 30 decembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au depistat in trafic un barbat, de 29 ani, din Bața, in timp ce conducea un autoturism prin localitatea…

- Polițiștii clujei au fost solicitați, miercuri dupa-amiaza, privind un accident rutier, petrecut pe raza comunei Aghireșu.”În data de 27.12.2017, ora 15.18, Politia orasului Huedin a fost sesizata telefonic de un barbat, în vârsta de 55 ani, din com. Aghiresu,…

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Farau este cercetat de politisti, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, fara permis. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.20, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Farau, in timp…

- Un tanar in varsta de 30 de ani din comuna Valea Lunga este cercetat de politistii din Blaj, dupa ce a condus o masina, fara permis si sub influenta alcoolului. Etilotestul a indicat 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat. In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 1.30, politistii din Blaj l-au…