Analfabetul era patriot. Analfabeţii de azi nu-s

Azi am reuşit să mă înfurii, la o întrebare legată de Ceauşescu. Ce părere am? Puteam răspunde ironic că am o părere dar nu-s de acord cu ea, fiindcă omul punea cinism în dialogul pe care îl aţâţa. Am răspuns că analfabetul, ajuns dictator, era totuşi patriot. Iar împuşcarea lui a fost una din […] Articolul… [citeste mai departe]