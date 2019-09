Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi tineri care sustin ca fac parte din Partidul Comunist din Romania au afisat, miercuri, steaguri comuniste in fata fostei inchisori Pitesti, unde acum este un memorial. Ei au postat poze pe Facebook si un mesaj jignitor la adresa celor care au suferit in teribilul Experiment Pitesti.

- Mai multi tineri care sustin ca fac parte din Partidul Comunist din Romania au afisat, miercuri, steaguri comuniste in fata fostei inchisori Pitesti, unde acum este un memorial. Ei au postat poze pe Facebook si un mesaj jignitor la adresa celor care au suferit in teribilul Experiment Pitesti.

- O bona din Targoviste a fost condamnata de Tribunalul Dambovita la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a folosit ilegal contul de Facebook al mamei copilului de care avea grija.

- ISU Constanta a oferit amanunte miercuri dimineata: „In urma unui apel primit la 112, ieri in jurul orei 17.00, am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta aparute in urma uni incendiu auto. La fata locului s au deplasat cu operativitate o autospeciala de stingere din…

- „Mama, tata, nu vreau sa va spun decat ca va iubesc, va iubesc mai mult ca orice pe lumea asta, pe voi. Pe Monica pot sa zic ca am iubit-o, am iubit-o mai mult decat a meritat, inca o iubesc, o iubesc foarte mult.” Așa incepe mesajul de adio transmis in direct pe Facebook de Claudiu, un tanar roman…

- Andrei Filip, un tanar in varsta de 22 de ani, a socat intreaga lume in urma cu trei ani, atunci cand si-a ucis mama, apoi sora vitrega, in Verona, acolo unde locuiau. Fara mila, le-a curmat viata, apoi a incercat sa scape de cadavre si sa minta autoritatile.

- Cuvintele scrise pe internet au adus poliția la ușa unui barbat din localitatea aradeana Bocsig. Timp de mai multe saptamani, aradeanul in varsta de 41 de ani a amenințat cu acte de violența membrii unei familii de romani stabiliți in Irlanda. „Polițiștii Serviciului de Ordine Publica au identificat…

- Judecatorii au dat sentinta in cazul lui Sorin Adrian Zlataru, barbatul din Galati care a violat si ucis o femeie in varsta de 82 de ani. Totul s-a intamplat in luna noiembrie a anlui trecut, atunci cand a violat-o pe batrana in timp ce o batea, apoi a injunghiat-o de mai multe ori.