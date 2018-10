Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a intors luni, 22 octombrie, in Romania: ”Inca simt dureri la spate. Voi lua o vacanta mai lunga dupa aceasta accidentare, dar in acelasi timp voi face si tratament”. ”Este exclus sa ma operez, am nevoie de o pauza de 3-4 saptamani, voi merge acasa și voi face multa gimnastica și fizioterapie.…

- Nu a participat pana la urma la turneul de la Moscova, iar acum se afla deja la Singapore, acolo unde spera sa joace la Turneul Campioanelor. Simona Halep a stat de vorba cu jurnaliștii de la Sport Express, iar ce a ieșit puteți vedea in interiorul materialului. "Toata lumea din Romania ma recunoaște…

- Daca vrei unul dintre cele mai puternice pașapoarte din lume, trebuie sa știi ce țari stau cel mai bine in acest top. Unde e Romania in acest clasament? Singapore și-a pierdut locul in varful clasamentului celor mai puternice pașapoarte din lume. In clasamentul prezentat de Henley & Partners Passport…

- Peste 4.000 de sportivi cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, dintre care 34 din Romania, vor participa la editia a treia a Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, care vor debuta sambata si se vor incheia pe 18 octombrie. "Este evenimentul sportiv cel mai important pentru Argentina de la…

- Teodorovici a anuntat, miercuri seara, la Digi 24, ca se lucreaza deja la constructia bugetului pentru 2019, urmand a fi un buget cu mare accent pe zona sociala, insa, ”la fel de importanta sa fie si zona economica”, conform news.ro. In acest context, ministrul a vorbit despre Pilonul II de pensii.…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca "a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo".

- Formula 1 incearca sa atraga tinerii spre motorsport prin intermediul unei competiții numite F1 in Schools care pune la incercare abilitațile și creativitatea acestora. Ediția din acest an are loc in Singapore in perioada 9 - 14 septembrie și aliniaza la start inclusiv o echipa din Romania sprijinita…

- Editia a opta a Strongman Mamaia, intrecerea rezervata impunatorilor urmasi ai lui Hercule, i a revenit, ca si in 2017, lui Rodion Sucman, din Republica Moldova, care s a impus cu 35 de puncte. Competitia a fost organizata de Asociatia Sportiva "Omul de Fierldquo; presedinte, Alex Arginteanu si de partenerii…