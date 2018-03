Stiri pe aceeasi tema

- BRD, una dintre cele mai mari banci din Romania si a doua cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa romaneasca, bugeteaza un sold net de credite de 31 miliarde de lei pentru 2018, mai mare cu 6,8% fata de cel realizat in 2017 si depozite in crestere cu 1,4% la 45 mld. lei. Imprumuturile…

- Traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in Capitala, nefiind curse anulate. Unele aeronave pot avea intarzieri mai mari de 50 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, au anuntat reprezentantii Aeroporturi Bucuresti.Potrivit…

- Sute de gospodarii au ramas fara curent electric, duminica dupa-amiaza, din cauza ploii inghetate care s-a depus pe conductori. Echipele Electrica intervin la aceasta ora pentru ca oamenii sa nu petreaca noaptea in bezna.

- Trei drumuri judetene si trei comunale din Covasna sunt vineri inchise circulatiei pe anumite tronsoane din cauza inundatiilor din ultima perioada, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, circulatia rutiera este afectata pe DJ…

- In afara de plamani si de inima, despre care stii in ce masura sunt afectate de fumat, mai exista si alte parti ale corpului afectate de acest obicei nociv. Vezi care sunt ele si mai gandeste-te daca vrei sau nu sa pastrezi acest...

- Un numar de 12 gospodarii din municipiul Fagaras sunt afectate, joi, de inundatii, in trei dintre acestea apa intrand in incinta, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Sase dintre gospodarii sunt la intrarea in municipiu dinspre satul Sona, iar celelalte sase in stanga podului…

- 71 de localitati din 15 judete se confrunta cu inundatii provocate de ploile din ultimele zile si de topirea masiva a zapezii. Iar riscul este in continuare extrem de mare, scrie digi24.ro.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice in sprijinul comunitatilor afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne…

- Aproximativ 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, care l-a vizat pe un fost agent secret rus si pe fiica acestuia, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat ca alunecarea de teren s-a produs pe un drum de exploatare din cartierul Seciu. Pamantul s-a surpat o pe suprafata de aproximativ doi kilometri patrati, cea mai mare adancime avand un metru si jumatate. Potrivit acestuia,…

- Polițiștii din Prahova cauta doi copii care au fost luați de tatal lor, fara acordul mamei. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lipsire de libertate și nerespectarea hotararilor judecatorești. Cei care pot oferi informații ...

- "As vrea sa clarificam putin chestiunea plagiatului, din prima mea interventie in fata presei. Din pacate, declaratia mea a fost interpretata intr-un sens total opus. Oricine o analizeaza cu atentie ar fi putut observa ca doresc cu ardoare intarirea legislatiei primare in aceasta privinta, pentru…

- Batrânețea poate fi ”amânata”, dar anumite parți ale corpului tradeaza vârsta reala. Gazda expresiei tuturor emoțiilor, fruntea este unul dintre primele locuri de pe chipul tau în care apar ridurile, conform rd.com. Gâtul Nu…

- Instituția Prefectului județului Arad informeaza cu privire la faptul ca, incepand cu data de 1 martie 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale invita fermierii care utilizeaza terenuri agricole...

- In zilele noastre este la moda sa ne asiguram casa, mașina, bunurile de valoare sau sanatatea, insa celebritațile de peste hotare nu se opresc aici. Multe dintre vedetele internaționale au decis sa-și asigure anumite parți ale corpului, care le-au adus celebritate in toata lumea, contra unor sume fabuloase…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania Nationale de Administrare…

- Azi, 25.02.2018, de la ora 12:30 a avut loc in Sala de Sport a Liceului Forestier Sighet meciul de baschet din Liga I dintre CSM Sighet și Stiinta Bucuresti, faza semifinala, etapa 6. In fața unui adversar foarte dificil, cu o experiența și un prestigiu de necontestat la acest nivel, echipa locala a…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, a dat ieri socoteala pe linie politica si a raspuns intrebarilor colegilor sai din PSD Targu Jiu. Isfan a generat o serie de nemultumiri in randul social-democratilor care au spus ca a prejudiciat imaginea partidului, in urma relatiei proaste pe…

- 2.402 entitati au fost auditate si controlate asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public pentru exercitiul financiar 2016, fiind identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 mil.…

- Indicele Robor la 6 luni s-a majorat cu 2,37%, ajungand la cel mai mare nivel, din noiembrie 2014. Comparativ, indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,06%, potrivit datelor publicate de BNR. Miercuri, indicele Robor la trei…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul Guvernului pentru a evita o astfel de cheltuiala. „Va dau un exemplu asa,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, marti, la evenimentul „70 de ani intr-un Centenar”, dedicat sarbatoririi a sapte decenii de la formarea statului Israel, ca in bugetul de anul acesta al PMB a fost introdusa „o suma necesara” pentru „refacerea din radacini a Cartierului Evreiesc…

- Una dintre principalele investitii ce vor fi realizate in acest an la Campulung este reabilitarea totala a zonei centrale, care va cuprinde atat Piata Primariei cat si bulevardul. Lucrarile vor incepe in martie. Citeste mai mult pe ziaruldinmuscel.ro .

- Un incendiu izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, transmite News.ro . La fata locului se afla si reprezentanti ai Primariei Medgidia,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Ultimele noutați despre plecarea lui Gnohere! Alt jucator de la FCSB a fost ochit de un club uriaș! Francezul Harlem Gnohere, in varsta de 29 de ani, golgheterul celor de la FCSB in toamna (16 goluri in 30 de partide) este pe picior de plecare in China , lucru anunțat ieri de Gigi Becali. „Mai sunt…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2017, de 9.038, cei mai multi, 3.460, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.778 lei, din care 12.601 lei cota suportata din bugetul…

- HOROSCOP BERBEC Vechile reusite sunt motorul principal al actualelor proiecte, pentru ca iti aduci aminte de momente similare de odinioara in care ai actionat la fel si totul a mers foarte bine. Merita sa repeti reteta de atunci, pentru ca daca a mers prima oara, la fel trebuie sa se…

- Un barbat a decedat, un altul a suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului Bucuresti, 29 ianuarie 2018 - RADET anunta ca in jurul orelor 17.00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua…

- Jurnalistul Catalin Tolontan și echipa sa, a dezvaluit intr-un dosar din 2005 cum polițiștii interceptați de DIICOT au protejat o rețea de prostituție. In acest dosar controversat sunt implicate nume grele, iar de ani de zile niciunul dintre polițiștii, procurorii și inspectorii de Garda care ii ajutau…

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association. Cercetarea, realizata de The Prince's Trust, organizatie caritabila…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat,…

- NEWS ALERT Ninsori insemnate cantitativ in Transilvania Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare, fiind vizate ninsori insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures si Transilvania, iar pentru Moldova sunt anuntate precipitatii mixte, ghetus si polei. Potrivit…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, participa, vineri, la sediul MAI, la o sedinta operativa la Centrul Operational de Comanda al ministerului, alaturi de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Din datele centralizate la MAI pana in prezent, nu mai sunt drumuri nationale blocate, insa…

- Pe drumurile judetene din judetul Constanta se circula fluent, la ora 15.00, in conditii de iarna. Consiliul Judetean Constanta, prin Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri RAJDP a intervenit, inca de la prima ora, cu toate echipamentele din dotare pe toate tronsoanele de drumuri judetene afectate…

- Consecintele schimbarilor climatice constituie "un risc foarte ridicat" pentru prezervarea a 28 de castele importante si biserici din Scotia, potrivit unui raport al Institutului de Conservare a Patrimoniului Scotian (Historic Environment Scotland, HES), relateaza EFE. Expertii HES au evaluat peste…

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Producatorul de vin Purcari a anuntat astazi pe propriul site ca intentioneaza sa demareze o oferte publica de vanzare a cel mult 49% din actiunile existente la bursa de valori de la Bucuresti si a intermediat in acest sens brokerii Swiss Capital si Raiffeisen Bank. Actionarii vanzatori…

- Meteorologii au emis de curând prognoza meteo pentru zilele urmatoare și au anunțat la ce ar trebui sa ne așteptam. Temperaturile vor continua sa scada, iar cerul va prezenta înnorari în partea de sud a țarii, unde va ninge slab.

- Ministrul Florian Bodog a negat in mod repetat ca membrii Corpului de Control au avut parte atunci de un tratament boieresc, asigurat inclusiv de minister, cu scopul de a-l scoate basma curata pe medic. Fotografiile sugereaza contrariul. Citeste mai jos postarea lui Andrei Ciurcanu. "Aseara, noaptea…

- Sondajul platilor corporative in Germania pentru 2017 arata ca, desi tara are o situatie economica robusta, aproape 78% din companii sunt afectate de intarzieri ale platilor. Cel de-al doilea sondaj anual al platilor corporative din Germania realizat de Coface confirma multe dintre tendintele anticipate.…

- Cursul BNR de joi: Euro 4.6304 -0.0108 -0.23 % Dolar american 3.8425 -0.0178 -0.46 % Francul elvetian 3,9389 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza…

- Creațiile artistei israeliene Sigalit Landau impodobesc cele mai bune muzee de arta contemporana din lume. Abordarea neobișnuita ii ajuta sa priveasca lucrurile familiare intr-un mod nou, sa descopere noi fațete ale acestora. Sigalit scufunda cele mai diverse obiecte in Marea Moarta pentru mult timp,…

- Tudose: „Descoperirile sunt inimaginabile! Intr-un interviu pentru Antena 3 premierul Tudose a spus ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”.Dosarul a fost trimis deja la DNA, fiind…

- Un studiu recent prevesteste dezastrul pe piata muncii. În urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramâne fara loc de munca, sustin cei de la McKinsey. Asta pentru ca, spun specialistii, pâna în 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica…

- Dependenta de fumat este de fapt o dependenta de nicotina, un alcaloid gasit in planta de tutun. Atunci cand frunzele sunt uscate si arse, nicotina este eliberata in organism, unde este absorbita, ca orice alta substanta. Corpul incepe sa formeze o dependenta foarte rapida la nicotina, facandu-te sa…

- La data de 28 iulie 1914 a inceput Primul Razboi Mondial. Dupa cateva luni in care au avut loc batalii sangeroase, in decembrie 1914, cele doua armaate beligerante de pe frontul de vest au luat decizia de a inceta focul si a sarbatori Craciuniul. Circa 100.000 de militari francezi, britanici si nemti…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-a intalnit, astazi, in baza militara din Mihail Kogalniceanu, cu secretarul Forțelor Navale Americane, Richard Spencer, și cu comandantul Corpului de Infanterie Marina al SUA, generalul Robert Neller.