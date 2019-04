Stiri pe aceeasi tema

- Noua romani din 10 sunt de parere ca scoala nu ii pregateste suficient de bine pe elevi pentru construirea unei viitoare cariere, iar aproape jumatate dintre parinti cred ca fiul sau fiica lor va alege sa lucreze in IT, potrivit unui studiu efectuat de scoala privata Avenor College si platforma online…

- Ministerul Educatiei schimba procedura de inscriere la clasa pregatitoare si accepta copiii care implinesc 6 ani dupa 31 decembrie 2019 si care au aviz favorabil din partea psihologilor sa inceapa scoala. Mai multi copii care desi au avut aviz psihosomatic favorabil sa mearga la scoala, au fost respinsi…

- Copiilor italieni li s-a cerut sa nu se prezinte la scoala decat daca pot dovedi ca au fost vaccinati in mod corespunzator, relateaza marti BBC, potrivit agerpres.ro.Citește și: Toți șoferii sunt vizați! Ce se va intampla cu polițele RCA Solicitarea are loc dupa luni de dezbateri la…

- Potrivit rezultatelor calitative ale studiului, exista multa birocratie, scolilor le lipsesc dotarile, mai ales celor din mediul rural, iar ceea ce se invata in scoala este mult prea teoretic si fara corespondenta pe piata muncii. Nemultumirile intervievatilor fac referire si la calitatea ministrilor…

- Umilința fara margini pentru Viorica Dancila. Vicepreședintele PNL, Laurențiu Leoreanu, șterge pe jos cu premierul, folosind-o drept exemplu prost pentru oamenii pe care ii va scoate școala romaneasca.

- Repondentii unui sondaj privind sistemul de educatie romanesc, dat publicitatii joi, remarca numeroasele schimbari la nivelul strategiei, lipsa de coerenta a programelor scolare si a dotarilor, birocratia ori materia incarcata.

- Parinții care au copii la Școala din Aghireșu Fabrici trebuie sa faca curațenie in locul femeii de serviciu. Cele doua unitați nu pot face angajari pentru ca sunt blocate posturile. ”Așa arata o scoala in Aghiresu Fabrici. Nimeni nu face nimic. Suntem in anul 2019 și nu avem o femeie de serviciu.…

- Chiar daca par tulburari de comportament specifice adulților, psihologul Lenke Iuhoș este de parere ca tot mai mulți tineri sau copii se confrunta cu ganduri suicidare. Din nefericire, tema morții este foarte puțin spre deloc abordata la școala și in familie, iar raspunsurile pe care tinerii le cauta…