- Piata de birouri a continuat sa se dezvolte intr-un ritm alert in 2018 fiind impulsionata atat de cresterea consumului, care a determinat extinderea multor companii, cat si de scaderea suprafetelor disponibile, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara CBRE.

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat in trimestrul al treilea un volum total de tranzactii de inchiriere de 73.500 de metri patrati, din care cererea noua a fost de 20.400 metri patrati, la jumatate fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor furnizate de…

- Skanska a inchiriat catre Microsoft Romania 22.905 de metri patrati de spatii de birouri si 500 de locuri de parcare in complexul de birouri Campus 6, in Bucuresti Romania si se va muta in al treilea trimestru din 2020. Complexul Campus 6 va fi gata in...

- Hotelurile din Bucuresti au inregistrat o crestere medie a numarului de ȋnnoptari de 10,1% pe an ȋn intervalul 2013 – 2017, cea mai mare din Estul și Centrul Europei, potrivit raportului CEE Hospitality Snapshot 2018, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield.Ca…

- Companiile interesate sa atraga noi angajati si de retentia celor curenti sunt dispuse sa plateasca si pana la 500 de euro lunar per angajat sub forma de costuri legate de chirie intr-o cladire moderna de spatii de birouri din Capitala, precum si...

- Companiile din Bucuresti cu sedii in cladiri de birouri moderne au un cost lunar de ocupare a spatiilor cuprins intre 175 si 500 de euro per angajat, potrivit unei analize realizate de firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, suma acoperind chiria, taxa pentru servicii (service charge),…

- Microsoft Romania a semnat un contract de inchiriere pentru un spatiu de birouri de 1.200 de metri patrati in ansamblul Openville Timisoara dezvoltat de compania imobiliara Iulius, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu