- Premierul britanic Theresa May a declarat ca i-a invitat pe liderii partidelor parlamentare sa se intalneasca cu ea miercuri seara pentru a discuta despre Brexit, dupa ce guvernul ei conservator a obtinut votul de incredere in Parlament. "Avem responsabilitatea de a gasi calea de urmat ce poate asigura…

- Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri motiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Theresa May, la numai o zi dupa ce s-a pronuntat clar impotriva premierului, prin votul privind acordul pentru Brexit. Dupa rezultatul de miercuri seara din Camera Comunelor, purtatorul de cuvant al prim-ministrului…

- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie sa…

- Liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anuntat miercuri ca exista suficient sprijin pentru a convoca un vot de neincredere in lidera partidului, premierul Theresa May, informeaza Reuters. Votul va avea loc chiar miercuri seara intre orele 18:00 si 20:00…

- Ministrul britanic al muncii si pensiilor, Amber Rudd, a declarat sambata ca acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul a fost cea mai buna optiune posibila si singurul plan disponibil pentru iesirea din Uniunea Europeana, desi a recunoscut ca...

- Premierul britanic Theresa May l-a provocat pe liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, la o dezbatere televizata in direct, la o ora de varf, cu privire la Brexit, cu cateva zile inaintea unui vot decisiv in parlament si in cadrul eforturilor de a castiga sprijin pentru acordul convenit cu Uniunea…