O femeie a decedat la Maternitatea Brașov

Inspectoratul de Poliție Județean Brasov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in data de 8.01.2019, o femeie in varsta de 46 ani din municipiul Brasov, a decedat in blocul operator al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Brasov inainte de o interventie chirurgicala. „In cauza se efectueaza cercetari sub… [citeste mai departe]