- Google va plati anul acesta trezoreriei din Marea Britanie aproximativ 50 de milioane de lire sterline ca impozit pentru profiturile care au fost in valoare de 202,4 milioane de lire, potrivit BBC. Aceasta este cea mai mare suma pe care compania o va plati statului englez, dupa ce taxele…

- La data de 25 martie 2018 se implinesc 196 de ani de la atestarea documentara a Poliției Romane, zi aniversara in care instituția sarbatorește și Centenarul Marii Uniri de la 1918. Pentru a marca aceste momente, azi, la Biblioteca Centrala Universitara ,,Lucian Blaga”, sub denumirea ,,De la Garzile…

- Valoarea estimata pentru construirea si dotarea Spitalului Regional de Urgenta (SRU) aproape s-a dublat. Primarul Mihai Chirica a vorbit ieri despre o suma de circa 250 milioane euro. Tinand cont si de imbunatatirile care trebuie aduse la infrastructura (rutiera, apa si canalizare, energie, iluminat…

- Compania turca Toscelik Spiral Boru a castigat miercuri licitatia organizata de Transgaz pentru livrarea materialului tubular pentru gazoductul BRUA, valoarea contractului fiind 126 milioane de euro, informeaza g4media.ro . Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Transgaz au confirmat faptul ca au…

- Comisia Europeana a propus miercuri noi norme de impozitare care se vor aplica companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. Propunerea este un impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri si estimarea este ca vor fi afectate…

- Administratia CE Oltenia si-a propus in Planul de Restructurare, Reorganizare si Eficientizare, reducerea unor costuri din care sa rezulte o economie de mai In Plan se mentioneaza: Reducerea consumului specific brut de combustibil cu 2,38 gcc/KWh fata de valoarea realizata in anul 2017;…

- Autoritațile locale de la Petrila preconizeaza investiții in valoare de 16 milioane de lei, in acest an. Se vor realiza proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere și școlare. Se vor asfalta strazi, dar se vor construi și gradinițe moderne. Dezvoltarea unor proiecte de investiții eligibile…

- Valoarea totala estimata este de 1,3 milioane lei, fara TVA. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 aprilie, iar data limita de evaluare a ofertelor este 30 aprilie. Pretul per masina fara TVA va fi in jur de 15.000 de euro, un pret apropiat de masina de…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data, care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice. …

- In luna ianuarie 2018, exporturile si importurile au crescut cu 15,9%, respectiv cu 17,3%, comparativ cu luna ianuarie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In luna ianuarie 2018 exporturile FOB au insumat 5422,9 milioane euro, iar importurile CIF au insumat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 60 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 510 milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 44 de luni, la un randament mediu de 3,88% pe an, potrivit datelor transmise de Banca…

- AFIR spune ca a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totala a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Pana in prezent, AFIR a efectuat plați de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultura. Astfel,…

- În cele șase luni de activitate, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a pus sechestru pe un cont bancar, pe noua unitați de transport și 11 apartamente și terenuri. Valoarea totala a bunurilor ajunge la 3,8 milioane de lei. Informațiile au fost prezentate de catre directoarea…

- Valoarea investitiilor la stadionul Steaua vor fi de 301,77 milioane de lei, iar la stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei Guvernului de miercuri. Guvernul va aproba indicatorii tehnico economici ai ai obiectivelor de investitii…

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor…

- Allianz-Tiriac a inregistrat anul trecut, la nivel agregat (asigurari generale si asigurari de viata & sanatate), venituri de peste 1,2 miliarde de lei, similare cu cele inregistrate lui 2016, iar valoarea totala a daunelor platite s-a apropiat de 500 milioane lei, in crestere cu aproximativ 60…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor Transgaz, operatorul national de transport…

- Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc.Transgaz…

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- Marți, 20 februarie a.c., Consiliul Local Slobozia a aprobat proiectul de buget al orașului pentru anul 2018. Conform datelor oficiale, valoarea totala a cheltuielilor de funcționare a Primariei Slobozia se ridica la aproximativ 86 milioane de lei. Din aceasta suma, salariile din cadrul instituției…

- Bugetul Iasului pe anul in curs a fost votat, astazi, in unanimitate de reprezentantii tuturor partidelor din Consiliul Local. Valoarea acestuia este de 188 de milioane de euro, dar a pierdut 12 milioane in urma introducerii noului Cod Fiscal de catre Guvern. Primarul Mihai Chirica a precizat ca in…

- V. Stoica Programul Național de Dezvoltare Locala – Subprogramul Modernizarea satului romanesc, Domeniul realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare/ dotare a unitaților de invațamant preuniversitar – ofera posibilitatea autoritaților publice locale sa atraga fonduri in vederea imbunatațirii calitații…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va efectua, incepand din data de 20 februarie, plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, diferenta aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie - 30 septembrie 2017 (trimestrul…

- Google a anuntat achizitia unei firme din domeniul Internet of Things (Internetul tuturor lucrurilor) de la o companie lansata in urma cu 15 ani in Ungaria. Valoarea tranzactiei este de circa 50 milioane de dolari, potrivit specialistilor.

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- • Alte șase videocamere vor urmari tot ceea ce se intampla afara sau in interior Violeta Stoica Cele 50 de autobuze noi Diesel Euro 6 pe care Primaria Ploiești intenționeaza sa le achiziționeze vor fi impanzite de camere de supraveghere, potrivit caietului de sarcini publicat sambata, 10 februarie,…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) vrea sa incheie un acord cadru pe o perioada de 3 ani pentru achizitia de licente MS Office Professional Plus sau echivalent, valoarea maxim estimata aferenta unui numar de maxim 30.000 de licente fiind de 71,9 milioane lei fara TVA (peste 15,4 milioane de euro),…

- Primaria Adjud a depus spre finanțare inca cinci proiecte de investiții, in valoare totala de aproape 33 milioane de lei, finanțarea urmand sa fie asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a. Acest lucru a fost posibil dupa ce, la nivel național, mai…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au pus sub control judiciar pe Pompiliu Budulan, la data faptelor director general al Societații Naționale Nuclearelectrica, pentru doua pretinse fapte de luare de mita. In ordonanța procurorilor DNA se arata ca, exista date și probe care arata ca in perioada 2009-2010,…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,49 miliarde euro, cu 4 milioane de euro mai mult decat avea la finele anului, au transmis joi reprezentantii Bancii Centrale. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor…

- Altfel spus, in medie 29 intervenții pe zi, fata de 27 in anul 2016. Din totalul de 1582 de interventii altele decat cele medicale, cele mai numeroase au fost la incendii – 382, incendii de vegetatie uscata si altele – 411, pentru asistenta persoanelor – 155 și alte situatii de…

- Amenajarea Centrului de Antreprenoriat Piața Cetate face parte din proiectul „Imbunatațirea ocuparii forței de munca in județul Bihor, Oradea și Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local”, proiect care va fi depus pe axa de finanțare Programul Interreg V-A Romania-Ungaria…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a realizat anul trecut investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei, iar pentru acest an operatorii de distributie din cadrul grupului si-au asumat un plan record de investitii,…

- Potrivit reglementarilor actuiale in vigoare, institutiile pot incredinta direct achizitii daca valoarea acestora este de sub 132.519 lei (produse si servicii), si sub 441.730 lei (lucrari). Analizand toate cele peste 5.000 de achizitii directe, „Ziarul de Iasi" a intocmit un top al primelor 10 firme,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, vineri, ca in anul 2017 au fost retrase din circulatie un numar de 694.000 de bancnote euro contrafacute, in crestere cu 1,5% comparativ cu 2016, transmite AFP. Valoarea bancnotelor euro contrafacute retrase din circulatie in 2017 a fost de aproximativ 36 de…

- Sistem antigrindina in zona granitei dintre Romania si Ungaria Grindina "cât bobul de struguri" în Salaj, mai 2016. Foto: Florin Gal - localnic afectat. Un sistem de aparare împotriva grindinei în zona judetelor Satu Mare si Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria ar…

- Vineri, 26 ianuarie, la Consiliul Județean Argeș a avut loc semnarea de catre președintele CJ Argeș, Dan Manu, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, și directorul Muzeului Județean Argeș, Cornel Popescu, a contractului de finanțare prin POR 2014 – 2020 privind restaurarea Muzeului Județean…

- In ultima saptamana, Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anuntat lansarea a 12 apeluri pentru depunerea cererilor de finantare dedicate dezvoltarii sectorului pescaresc din teritoriul ITI Delta Dunarii. Pe toate cele 12 linii de finantare…

- Romania a importat 59.369 tone de rosii in primele noua luni din 2017, o cantitate aproape similara fata de aceiasi perioada din 2016 (59.075 tone), in timp ce exporturile au fost nesemnificative, respectiv de numai 262,2 tone, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de…

- Ministrul Mediului de Afaceri se lauda cu doua fabrici din Cluj Unitatea de producție a componente pentru avioane Sonaca, creata in comuna Moldovenești, presupune o investiție de 12 milioane de euro și va crea 200 de locuri de munca, potrivit raportului pe 2017 al ministrului Ilan Laufer. Sonaca…

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…

- „Consilierii județeni au votat anul trecut in noiembrie, in unanimitate, ca proiectul strategic al Aradului pe fonduri transfrontaliere sa finanțeze modernizarea drumurilor Curtici-Sanmartin, Sanmartin-Socodor, Socodor –Nadab (cu scoaterea traficului greu din Chișineu-Criș) si centura orasului Curtici.…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a incheiat un contract in valoare de 4,56 milioane lei fara TVA cu o filiala a sa, Societatea pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „Teletrans”, pentru mentenanta sistemului…

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- Mai multe criptomonede au inregistrat un ritm de crestere ridicat, insa cresterea Vibe in ultimele 24 de ore poate fi considerata fabuloasa, potrivit Fortune. Criptomoneda este construita in jurul industriei muzicale, iar valoarea acesteia a explodat cu 400%, ajungand la valoarea de 2,34…

- Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament…