Ce oferte sunt pentru şomeri şi ce subvenţii primesc angajatorii de la stat Oferta de astazi este valabila in perioada 12-19 noiembrie si cuprinde 52 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 464 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime. „Avem disponibile 233 posturi in servicii, dintre care 59 in comert, 25 in hoteluri si restaurante, 7 in transporturi si 142 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 66 de posturi in confectii, 124 in cons (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii sunt stimulati financiar sa angajeze someri. Astfel, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri peste 45 ani sau parinți unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare…

- Este vorba despre angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri peste 45 ani sau parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEETs. Acestia vor primi, lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii,…

- Aceasta cuprinde 65 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 938 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime. „Avem disponibile 343 posturi in servicii, dintre care 103 in comert, 19 in hoteluri si restaurante, 41 in transporturi si 180 in alte activitati de servicii. In intervalul…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 5 noiembrie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește in continuare horoscopul zilei de 5 noiembrie.

- Angajatorii care incadreaza in munca someri primesc de astazi, pe perioada determinata, indemnizatii lunare din fonduri europene; la fel si tinerii care se angajeaza in cel mult 60 de zile de la absolvire. Masurile de subventionare au dat deja rezultate in Salaj unde, pentru prima oara in ultimii ani,…

- Peste 300 de locuri de munca, din care 17 pentru persoanele cu studii superioare, sunt oferite de agentii economici din judet la bursa locurilor de munca pentru absolventi, care se va desfasura pe 19 octombrie in Focsani si Adjud, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- Guvernul a aprobat, joi, o hotarare care prevede ca angajatorii care incheie un contract de ucenicie sau de stagiu, dupa caz, beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna.

- Fosta vedeta de televiziune Geanina Ilieș a marturisit ca a primit mai multe oferte de la diverse posturi TV pentru a reveni pe micile ecrane. In august 2016, Geanina Ilieș iși dadea demisia de la postul de televiziune Antena 1 , dupa trei ani in care a prezentat știrile de weekend. Ieșita din lumina…