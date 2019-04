Ce nume vor da copilului Printul Harry si Meghan Markle

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Neamt (CJ) va construi, in Roman, patru case de tip familial si doua centre de zi de recuperare, toate destinate copiilor cu dizabilitati, a anuntat presedintele institutiei, Ionel Arsene. Acesta a mentionat, pe pagina sa de Facebook, ca astfel va fi desfiintat Centrul de protectie…

- Este oficial! Se majoreaza alocațiile copiilor de la 1 martie. Guvernul a adoptat marți, 19 februarie, Ordonanța de urgența prin care alocațiile de stat pentru copii vor fi majorate incepand cu 1 martie. Masura a fost adoptata in urma unui amendament depus de PNL la legea bugetului. Astfel, de la 1…

- Promoveaza siguranta copilului Cum este mai bine sa previi decat sa vindeci, primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te asiguri ca ai o casa fara potentiali factori de risc. Dar chiar si asa, copilul se poate catara, poate aluneca, poate deschide geamuri, ferestre etc. De aceea, supravegherea…

- Pentru parinți, primul computer cumparat copilului poate veni cu multe necunoscute și temeri, mai ales daca nu sunt familiarizați foarte mult cu gadgeturile. Tehnologia a schimbat modul in care copiii invața, se dezvolta și se distreaza. PC-ul, tableta sau smartphone-ul stau in prezent la baza principalelor…

- Oamenii s-au adunat sambata in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Valcea pentru a le cere socoteala medicilor care au gresit pentru ca nu au decis transferul copilului in termen util la Bucuresti, dar si conducerii unitatii medicale, care trebuie sa raspunda in fata acestui caz de malpraxis. Protestatarii…