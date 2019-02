Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a avut parte de o vixita neașteptata inainte de inceperea emisiunii sale de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea este moderatoarea show-ului matrimonial "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Marți, 5 februarie, inainte de inceperea…

- In luna martie, Gabriela Cristea urmeaza sa aduca pe lume cea de-a doua fetița și in casa ei, vedeta este deja „ignorata” de Tavi Clonda, in favoarea micuței Victoria. Desigur, cu toții știm ca frumoasa moderatoare este extrem de iubita de soțul sau, iar fetița lor este, de departe, feblețea lui tati.

- Gabriela Cristea este o gravida destul de deschisa și dezinhibata. Daca unele vedete din show-biz-ul de la noi aleg sa ascunda o sarcina, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este tare mandra de burtica ei, pe care o arata ori de cate ori are ocazia. Cu puțin timp inainte de a intra…

- Este ultimul an in care Victoria, Tavi Clonda si Gabriela Cristea vor petrece Mos Nicolae in trei, asta pentru ca de anul viitor familia se va mari. Frumoasa prezentatoare este insarcinata in sase luni, iar in primavara va aduce pe lume tot o minunatie de fetita.

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit ce reacție a avut fiica ei in momentul in care a fost scoasa la zapada. Deși are o agenda foarte incarcata, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea are grija sa petreaca tot timpul care ii ramane liber in compania fiicei ei și a lui Tavi Clonda,…

- Jurnalista Crstina Șișcanu a facut dezvaluiri despre sarcina prezentatoarei de televiziune Gabriela Cristea, de care este foarte apropiata. Pe Cristina Șișcanu și Gabriela Cristea nu le leaga doar o frumoasa prietenie, ci mai mult de atat. Jurnalista și partenerul ei de viața, fostul prezentator de…

- Gabriela Cristea a facut o gluma la emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars, spunand cine ar putea sa o inlocuiasca la carma show-ului matrimonial. Cum este insarcinata cu cel de-al doilea copail, Gabriela Cristea va fi nevoita, la un moment dat, sa intre in concediu, astfel ca locul sau de…