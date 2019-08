Stiri pe aceeasi tema

- Annes și iubitul ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 20 de ani, imsa pana acum, niciunul dintre ei nu s-au gandit sa faca pasul cel mare. Artista a marturisit ca prima oara a fost ceruta in casatorie, dupa trei ani de relație. Annes și iubitul ei fac nunta, iar artista a dezvaluit care este…

- Andreea Balan a dezvaluit cate rochii de mireasa va purta la nunta sa cu actorul George Burcea, care va avea loc in luna septembrie a acestui an. Andreea Balan și George Burcea vor face nunta in data de 15 septembrie. Tot atunci vedeta iși va boteza și mezina, Clara. Artista a anunțat ca nu va avea…

- Cu doua luni inainte de nunta, Andreea Balan probeaza diferite modele de rochii de mireasa, noteaza click.ro. Alegerile cantaretei sunt greu de facut cand are la dispozitie atatea variante, dar din toate, artista isi doreste o creatie personalizata, pe a carei trena designerul sa-i scrie povestea de…

- "Noi ne-am casatorit in Los Angeles, nu in Vegas. Noi ne-am dus pe plaja și ne-a citit ceva un pastor. Am zis ca facem acolo frumos ca in filme și cand vom reveni in țara vom face. Ne-am gandit așa ca daca tot facem botezul Clariței facem și nunta. Va fi pe 15 septembrie", a povestit Andreea Balan,…

- Fugara in Costa Rica, de unde a trimis o cerere de anulare a sentinței definitive prin care a fost condamnata, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare in Dosarul Gala Bute, Elena Udrea așteapta sa-i fie decisa soarta inainte de a lua o decizie legata de nunta și de botezul fetiței. Iubitul ei, Adrian…

- Bat clopote de nunta pentru Elena Udrea. Fostul ministru al Turismului locuiește in prezent in Costa Rica, acolo unde iși crește fetița pe care o are cu iubitul sau, Adrian Alexandrov. Conform Antena 3, iubitul Elenei Udrea ar fi cumparat verighetele, iar cei doi ar urma sa se casatoreasca in Costa…

- Mai sunt doar cateva luni pana cand Alina Ceusan si iubitul ei, Raul, isi vor uni destinele. Nunta va avea loc pe 6 iulie, iar dupa marele eveniment, vor pleca in luna de miere, intr-o destinatie exclusivista.

- Doi tineri indragostiți care aveau programata nunta in luna august au murit sambata dimineața in urma unui nefericit eveniment. Cei doi tineri din Buciumeni, raionul Ungheni, din Republica Moldova, s-au dus la discoteca din sat. Ambii au consumat alcool, iar, la un moment dat, tanara Cristina a ieșit…