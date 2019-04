Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt un popor creativ, plin de imaginatie, inclusiv in afaceri, acolo unde iti trebuie multa inventivitate pentru a trece cu bine prin furcile caudine ale blocajului financiar. Dincolo de modul in care reusesc sa se descurce in business, unii cu succes, altii mai greu, exista un capitol la care,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca amnistia fiscala va fi discutata in Guvern in luna aprilie, iar masura va viza atat mediul privat, cat si pe cel de stat. "Amnistia fiscala vine curand. Cei care ne urmaresc sa nu creada ca pot sa nu plateasca la stat. Este pentru trecut.…

- „Ideile de afaceri” care te conduc spre faliment sigur sunt încercari ce contrazic realitatea, iar realitatea nu accepta sa fie contrazisa, crede antreprenorul român Mircea Capațîna. Într-un articol pe blogul sau, cofondatorul softului de facturare și gestiune Smart…

- “#Și eu!” este din ce in ce mai des auzit și intalnit. Pe rețelele de socializare, pe site-urile companiilor care vor opri intreaga activitate pe data de 15 martie, in media. Practic, vocea antreprenorului Ștefan Mandachi, care a construit primul metru de autostrada din banii lui, s-a facut auzita in…

- ​Firmele românști ar putea primi fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de euro pentru a face investiții în stațiuni balneare, potrivit unui memorandum aprobat vineri de Guvern, însa pentru operaționalizarea schemei de ajutor este nevoie de o hotarâre de guvern. Citește…

- Printre cele mai profitabile afaceri ale timpurilor noastre sunt firmele de curațenie. Deoarece oamenii sunt din ce in ce mai ocupați, sunt și din ce in ce mai dispuși sa plateasca pentru ca cineva ...

- Romanii aloca cei mai mulți bani pentru alimente și bauturi din Uniunea Europeana, iar acest lucru se vede poate cel mai bine in cifrele de afaceri spectaculoase inregistrate de retaileri. Potrivit unei analize KeysFin, afacerile companiilor din comerțul alimentar romanesc au depașit anul trecut nivelul…