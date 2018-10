Stiri pe aceeasi tema

- SunE clopotele de nuntE in Marea Britanie astEzi, pentru nunta Printesei Eugenie cu Jack Brooksbank, un om de afaceri. Meghan Markle a avut insE, parte de douE intalniri neaxteptate, in timp ce toti ceilalti invitati se bucurau de eveniment. Meghan xi Printul Harry au dat nas in nas cu douE foste iubite…

- Meghan Markle poate spune, fara doar si poate, ca 2018 este cel mai bun an al ei. S-a casatorit cu Printul Harry, a devenit Ducesa de Sussex si, mai nou, a fost desemnata si cea mai bine imbracata personalitate. Potrivit celor de la revista People, publicatie care i-a acordat aceasta distinctie lui…

- Actorul Idris Elba a fost o prezenta surprinzatoare in aceasta primavara la nunta Printului Harry cu Meghan Markle, iar multe voci au spus ca acesta a ajuns pe lista cu invitati datorita fostei actrite din „Suits“. Idris Elba si partenera lui, Sabrina Dhowre La trei luni dupa celebrul eveniment, Idris…

- Thomas Markle este din nou pe prima pagina a tabloidelor din SUA si din Marea Britanie, dupa ce a acordat un nou interviu in care a vorbit despre fiica lui si despre sotul ei. Potrivit presei din stainatate, tatal lui Kate Middleton a dezvaluit ca imediat dupa ce a fost externat din spital, unde suferise…

- "Sotul meu este la fel de roscat ca Dumneavoastra! Mi-a daruit cinci copii. Cand ne vom bucura pentru Dumneavoastra si Meghan?" Intrebarea i-a fost adresata Printului Harry si sotiei sale, Meghan Markle, de o...