- In urma cu cateva momente, Oana Matache a nascut un baietel sanatos! Mama ei si a Deliei, Gina Matache, a intrat in direct prin legatura telefonica la Antena Stars si a dezvaluit cateva detalii picante!

- Gina Matache, mama Deliei a si Oanei, a intrat in direct la Antena Stars si a vorbit despre problemele fiicei sale, care in mai putin de o luna va aduce pe lume al doilea copil. Oana Matache trebuie sa stea la pat, iar femeia care i-a dat viata a spus tot ce stie despre aceste probleme.

- Interpreta de muzica populara a dezvaluit ce anume i-au interzis cele doua fiice ale sale, Delia și Oana. Delia și sora sa mai mica, Oana, nu suporta sa o auda pe mama lor, cantareața de muzica populara și de petrecere Gina Matache, folosind cuvantul "mamaie". Cele doua prefera ca aceasta sa foloseasca…

- Oana Matache mai are putin si aduce pe nume cel de-al doilea copil! Mama ei, Gina Matache, a venit in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend" si a facut dezvaluiri savuroase despre sarcina fiicei sale.

- O echipa de mineri-salvatori care a sapat o galerie subterana a ajuns vineri dimineata la mai putin de doi metri de putul in care a cazut un copil in urma cu 12 zile, in Spania, relateaza AFP care citeaza surse oficiale. Minerii, sositi special din Asturia (nord-vest), specializati in operatiuni de…

- Nepotica Deliei a implinit de Craciun un anisor, iar intreaga familie i-a facut atunci o petrecere pe cinste. Acum, bunica ei, Gina Matache a vorbit pentru prima data despre ceea ce a ales micuta de pe tava, in ziua in care i s-a rupt turta.

- Cei mai noi cetațeni ai Sucevei, copiii nascuți la maternitatea Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava in acest an, sunt majoritar baieți.Șefa secției Neonatologie a spitalului, dr. Dana Murariu, a declarat ca primul copil al anului 2019 este un baiețel cu greutatea de ...