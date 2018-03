Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla și la Case Regale! Actrița Meghan Markle a fost ”rapita”, zilele trecute. Nu a fost panica, caci totul a fost parte dintr-un exercițiu organizat de SAS, trupele speciale britanice. Așa ca, logodnica prințului Harry a fost antrenata timp de doua zile de militarii britanici, intr-o simulare…

- Inspectorul-sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, colonelul Gheorghe Pavaloaia, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in timpul programului de lucru. „Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva…

- Varza poate fi consumata atat in stare cruda ori gatita, cat si murata, fiind unul dintre alimentele nelipsite din bucataria romaneasca. E bine de stiut ca acest produs nu este doar gustos, ci prezinta numeroase beneficii pentru sanatate. Prin continutul bogat de substante nutritive, zeama de varza…

- Actrita Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury. Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry pe 19 mai. Ceremonia a durat 45 de minute…

- Horoscop 9 martie 2018 pentru Berbec Berbecul va face tot posibilul sa uite cat mai curand aceasta zi. Te trezești tarziu, te duci la birou și ai atat de munca, incat nici macar nu o sa iti dai seama cand vine seara si trebuie sa pleci de la munca. N-o sa ajungi la timp pentru o petrecere, iar cand…

- Oamenii de stiinta din Canada au demonstrat ca utilizarea telefonului in timpul mesei ii face pe oameni nefericiti, lipsindu-i de posibilitatea de a comunica, de a sta de vorba cu ceilalti. Specialistii de...

- Iata o lista cu 50 de sfaturi de care sa tii seama pentru a avea sarcina sanatoasa: 1.Ia legatura cu medicul tau ginecolog inainte sa ramai gravida. Asigura-te ca trupul tau este sanatos sa primeasca o sarcina in viitorul apropiat si rezolva orice problema cat de mica ce poate exista (trompe obturate,…

- Postul Mare este timpul ascultarii. In prima duminica a Postului am ascultat chemarea lui Isus lansata la inceputul misiunii sale publice in Galileea: „Timpul s-a implinit si imparatia lui Dumnezeu este aproape! Convertiti-va si credeti in Evanghelie” (cf. Mc 1,14-15). Astazi suntem invitati sa urcam…

- Faptele ne definesc!-ISU Gorj! Sa ai 17 ani, sa fii un elev eminent, sa te pregatesti sa devii un bun medic, iar timpul tau liber sa-l dedici salvarii de vieti arata caracterul nobil, iubirea fata de semeni, pasiunea si respectul pentru munca de salvator profesionist. Andreea…

- HOROSCOP BERBEC Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea perfecta…

- eMAG reduceri la mașini de spalat vase: Daca vreți sa scapați de neplacuta sarcina de a spala vasele, puteți apela la alternativa electrocasnica. Astazi, la magazinul online eMAG are loc campania de reduceri Stock Busters, iar ofertele sunt excelente. Daca vreți sa consultați lista eMAG cu…

- 1. Culca-te in fiecare seara la aceeasi ora. Stiu ca este cam dificil sa tineti cont de acest sfat, mai ales in weekend. Dar incercati sa pastrati un echilibru intre ora de somn si cea la care va treziti, pentru ca acest lucru va va antrena corpul si va va fi mai usor sa mergeti sa dormiti la aceeasi…

- "Mi se intampla uneori. Este ceva legat de stres. Am patit asta si cand eram mai tanar. Lesin si cad. Imi pare rau doar pentru ca nu am invins. L-am asigurat pe doctoral Yener Ince ca sunt bine si ca pot continua. Inainte sa vin la Galatasaray am facut teste. Nu am nicio problema. Sa nu-si faca nimeni…

- Mai multe majorete nord-coreene au fost luate prin surprindere de sosirea neasteptata a "liderului" nord-coreean Kim Jong Un, miercuri, la un meci de hochei din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang. Cateva dintre fete si-au retras imediat...

- Logodnica prințului Harry a incalcat protocolul regal in timpul unei vizite in Edinburgh, dupa ce a imbrațișat in public un voluntar al unei organizații de caritate. Membrii familiei regale nu ar trebui sa imbrațișeze in public alte persoane, insa Meghan Markle nu s-a putut abține…

- Fosta actrita americana Meghan Markle se pregateste de nunta cu printul Harry, dar viitoarea ducesa de Sussex nu a avut mereu noroc in dragoste: in 2015, ea dadea sfaturi pe blogul sau pentru cei sin...

- Continuarea ofensivei de produse a Groupe PSA ca parte a strategiei planului Push to Pass. Un program dezvoltat pentru trei autovehicule ce reflecta pozitionarea diferita a marcilor Peugeot, Citroen si Opel/Vauxhall.

- Meghan Markle rezoneaza cu mama prințului Harry datorita pasiunii pentru voluntariat și interesul fața de victimele dezastrului de la Grenfell Tower, unde 71 oameni au murit in urma unui incendiu in data de 14 iunie 2017. Logodnica prințului a facut cateva vizite private catre organizațiile ce le ajuta…

- Sanda Ladosi si Bogdan Stanoevici și-au anunțat prezența astazi, la un eveniment monden, a carei amfitrioana este Marina Almașan. Deși se intampla sa fie invitata singura, Sanda Ladoși nu mai merge pe nicaieri fara șeful sau de la… Circ. Sanda Ladoși pare sa se ințeleaga extrem de bine cu șeful sau…

- Apneea in somn este o tulburare pe care o fac mai ales barbatii cu probleme de greutate. Consta in oprirea respiratiei in timpul somnului, fie ca este insotita de sforait sau nu. Dar nu sforaitul este problema, ci complicatiile care pot sa apara: autointoxicarea cu dioxid de carbon, oboseala cronica…

- Co-fondatorul Guess, George Marciano a anuntat ca Jennifer Lopez, in varsta de 48 de de ani, a fost aleasa pentru a demonstra ca femeia devine mai frumoasa si mai talentata atunci cand aduna mai multa experienta de viata.

- Un avion de mici dimensiuni a fost cuprins de flacari chiar in timpul unui show aviatic din Singapore. Aparatul de zbor apartinea Coreei de Sud.Din fericire, in urma incidentului, doar pilotul s-a ales cu rani usoare. Pompierii au reactionat prompt si au stins rapid incendiul.

- Astazi este o zi neagra pentru Monica Gabor! Aflata la mii de kilometri distanta de Romania, iubita lui miliardarului chinez Mr. Pink, vedeta a dezvaluit una dintre dramele care i-au sfasiat sufletul pentru totdeauna. In mesajul facut public, modelul a marturisit ca trecerea timpului nu ii vindeca ranile,…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Alex Baldwin, impreuna cu sotia Hilaria, asteapta cu nerabdare cel de-al patrulea membru al familiei lor. Prin intermediul retelelor de socializare, fanii celebrei familii de la Hollywood sunt informati constant despre evolutia sarcinii si a ceea ce fac acestia.

- Zilele de weekend sint cele mai potrivite pentru a ieși in oraș sau chiar in afara orașului și a petrece timpul cu familia și copiii. Portalul NOI.md va invita sa aflați unde și cum puteți petrece timpul in aceasta zi, alaturi de copii. Grand Patinoar – Chișinau, bd. C. Negruzzi, 2/4 De asemenea, cinematografele…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, trece prin momente delicate deoarece aceasta nu se poate obisnui cu viata din familia regala.Actrita Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, deja nu mai suporta protocolul strict impus de palatul regal.

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) reitereaza solicitarile adresate coalitiei de guvernare si Guvernului privind aplicarea masurilor asumate in timpul campaniei electorale. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene: Procurorii OLAF au…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a adresat o Declarație catre Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. „În memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului, fiecare dintre noi avem obligații - sa nu uitam istoria noastra…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Invațaturile lui Osho pot fi reprezentate ca un mozaic haotic, compus din elemente de budism, yoga, taoism, filozofia greaca, sufism, psihologie europeana, tradiții tibetane, creștinism ș.a. intrețesute cu propriile sale puncte de vedere. Insuși Osho a spus ca nu are un sistem, deoarece sistemele…

- Actrita Meghan Markle, care urmeaza sa devina sotia printului Harry in aceasta primavara, a onorat traditia darurilor haioase de Craciun, pe care membrii Familiei Regale britanice si le ofera intre ei in fiecare an.

- Dupa cum s-a sfarsit anul 2017, la fel a inceput si anul 2018, in ceea ce priveste organizarea sedintelor de consiliu local. Ceea ce am semnalat dupa fiecare din sedintele din anul 2017, sedinte la care am participat in calitate de consilier local, si anume modul deficitar in care sunt organizate acestea,…

- Este vorba despre un dublu sens: sunt acele persoane nesigure in modul in care privesc lumea sau sunt nesigure pentru cei din jurul lor? Cred ca este vorba despre ceva din fiecare lucru și daca Ward (2013) ne spune ca este bine sa evitam sa avem o relație romantica cu o astfel de persoana, ce putem…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Iata 50 de fraze PUTERNICE pe care sa le spui TOT TIMPUL copilului tau, potrivit psihologului Yekaterina Kes. Cum iti exprimi increderea– Am incredere in tine!– Cred in tine!– Iti respect decizia!– Nu va fi usor, insa sunt sigur ca vei reusi!–…

- Actrita Meghan Markle va putea sa lucreze si dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, atat cat ii vor permite angajamentele sale ca viitor membru al familiei regale, informeaza closermag.fr.

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe.

- Cele mai frecvente accidente in timpul schiului sunt leziunile la genunchi. Majoritatea accidentelor pot fi evitate prin atentie si prevenire. Am colectat mai jos cateva dintre cele mai importante precautii. Cele mai frecvente vatamari suferite in timpul schiului sunt intinderile de ligament, respectiv…

- Actrita Meghan Markle a fost incurajata de logodnicul ei, printul Harry, dar si de fratele acestuia William si de sotia sa, ducesa Kate, la prima aparitie alaturi de regina Marii Britanii si de restul familiei regale, de Craciun.

- Bunatatile alimentare iti fac cu ochiul asa ca este usor sa mananci mai mult decat este necesar. Si, din nefericire, acum este mai usor sa vorbesti de autocontrol decat sa-l si aplici. Oare de ce mancam atat de mult si de ce asta ne face sa ne simtim inconfortabil? Din punct de vedere fizic…

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- Micuța prințesa, adica Ilinca, are 8 ani și e un copil care știe doar sa zambeasca. Domnișorica are o personalitate puternica, așa ca știe exact ce vrea: sa fie prințesa și razboinica. In același timp. Invața bine, asculta in general ce-i spun parinții și bunicii, care-i fac aproape toate poftele. E…

- Rita Ora mananca somon si oua „in fiecare dimineata, fara exceptie”, potrivit contactmusic.com. Cantareata in varsta de 27 de ani a povestit, intr-un interviu acordat revistei People, conform sursei citate: „Intotdeauna mananc albus de ou cu somon dimineata, fara nicio exceptie. Nu mananc nimic altceva.…

- Un pompier angajat al Detașamentului din Turda, aflat in timpul liber, a acordat primul ajutor unei victime accidentata grav pe o trecere de pietoni. Lucian Mateș, angajat al Detașamentului din Turda, i-a acordat primul ajutor, pana la sosirea celor de la SMURD. Read More...