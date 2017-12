Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a explicat de ce a fost clasat dosarul deschis dupa ce Emanuel Ungureanu a depus o plangere privind transplantul de rinichi de care Alexandru Arșinel a beneficiat in 2013, la institutul condus de Mihai Lucan.Dosarul deschis de Parchetul de pe langa…

- O echipa de cercetatori a demonstrat ca șampania iși schimba in rau gustul daca o bem din pahare de plastic. Materialul din care este facut paharul din care bem sampania este extrem de important.

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…

- Publicatia britanica The Financial Times scrie ca guvernele UE critice la adresa Poloniei nu se limiteaza la Europa de Vest si ca nu “chiar fiecare tara fosta comunista din Europa Centrala si de Este este o oaie neagra a UE&".

- Sotia lui Viorel Lis se pare ca este din ce in ce mai nerabdatoare cand vine vorba de sarbatorile de iarna. Cum a mai ramas putin timp pana la Craciun, blondina s-a fotografiat chiar langa bradul frumos impodobit intr-o tinuta de zile mari.

- Mihai Margineanu a postat pe contul sau de Facebook un mesaj în care spune ca dupa ce a vazut imaginile transmise de televiziuni în timp ce cortegiul funerar al Regelui Mihai a traversat Bucureștiul i-a fost pentru prima data rușine ca este

- Mi-a placut cum l-a sfidat Principesa Margareta pe Basescu, in Parlament. Incercatul matelot s-a ridicat din scaunul de oaspete in loja de talente prezidentiale, s-a intors pe jumatate si ar fi dat s-o salute. Principesa l-a ignorat, a trecut pe langa el ca o corabie pe langa o meduza. Alteta Voastra,…

- Cand esti racit si te simti rau, ultimul lucru la care te mai poti gandi e cum sa te controlezi, cum e frumos sa te porti cu cei din jur. Totusi, daca te afli in public, printre colegi, la serviciu, e bine sa fii putin atent. Si in raceala exista un cod al bunelor maniere care iti spune cum…

- Doar 15 modele auto au primit rating maxim la testul de siguranța al Insurance Institute for Highway Safe. Asta deoarece la testele din acest an, pe langa impactul lateral și frontal, IIHF a adaugat un nou test: impactul frontal pe partea pasagerului. In consecința, doar 15 modele au primit rating maxim,…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Regele Mihai I a murit marți, la varsta de 96 de ani. Cu aceasta trista ocazie, reproducem compunerea Principesei Margareta pentru tatal ei, redactata in 2001. Randurile emotionante au fost scrise de fiica cea mare a Regelui Mihai in copilarie, fiind recuperata din „pod”, dupa cum recunoaste chiar Alteta…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- Unul dintre momentele inedite ale paradei militare care se va desfașura, vineri, în cinstea Zilei Naționale va fi prezentarea noului automobil Dacia Duster pe șenile. Automobilul Duster pe șenile, recent intrat în dotarea Jandarmeriei Române, va fi prezent în cadrul…

- In data de 30 noiembrie , respectiv 1 decembrie 2017, farmaciile de pe raza judetului Suceava functioneaza astfel: FARMACIA DORNAFARM ( langa spital) – NON-STOP DONA 85 ( langa spital) – NON STOP FARMALIN – (stație Cinema Burdujeni) : 7-24 FARMACIA CASANDRA: 8-22 In aceasta perioada, majoritatea farmaciilor…

- Urmariti „Uranissima”, emisiunea de analiza și previziuni astrologice prezentata de Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 27 noiembrie – 3 decembrie și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți…

- O parte din cladirile fostei fabrici Elba vor fi puse la pamant in urmatoarele doua zile. Proprietarul pregatește terenul pentru viitoarele investiții, cel mai probabil in domeniul imobiliar, așa ca vechile imobile vor fi demolate cu explozibil.

- Un accident rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza, in jurul orei 17.30, pe DN74, la intersectia cu drumul spre localitatea Ampoita. Din primele date, doua masini s-au lovit. In imaginile transmise de un cititor Alba24 se poate vedea un autoturism Volkswagen Golf avariat in partea din fata si o dubita,…

- Un anunț de doar câteva rânduri a creat un adevarat val de comentarii pe grupul &"Mamici din Arad&" de pe Facebook. O mamica scrie despre posibilitatea ca în preajma Școlii Generale Nr.

- Iesirea in public, la un local, impune un comportament civilizat care sa lase o impresie placuta celor din jur. Fara prea mult efort putem da dovada de buna crestere, daca tinem cont de cateva sfaturi. In cartea “Bunele maniere astazi” de Aurelia Marinescu gasim cateva sugestii care ne fac sa evitam…

- La data de 16 noiembrie, in jurul orei 14.30, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe Drumul Județean 107, in afara localitatii Berghin. Un barbat de 48 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, in zona Garii Sinaia. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si…

- Autoritatile comunei gorjene Rosia de Amaradia au inceput, la sfarsitul saptmanii trecute, lucrari de consolidare a terenului din apropierea scolii din satul Ruget. Unitatea de invatamant este amenintata de alunecari de teren, iar primarul Liviu Cotojman a dispus noi lucrari ...

- Un autoturism a fost lovit de un autobuz, la ieșire de pe strada Federic Joliet Curie. Șoferul a forțat intersecția și a intrat pe banda de autobuze, ceea ce l-a costat pentru ca a fost lovit de un autobuz. ”Avaria nu este grava,…

- Guvernul se va intruni intr-o sedinta festiva la Iasi, in 24 noiembrie, pentru a marca debutul programului ”Centenarul Marii Uniri”, in timp ce o intrunire similara a Parlamentului, care ar fi trebuit sa aiba loc tot la Iasi, a fost amanata, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ)…

- Un studiu realizat de SC Expert Timoșoara arata dezastrul de la Pata Rât și necesitatea susținerii terenului afectat de alunecare cu 500 de piloți de beton. Studiul a fost prezentat de ecologistul clujean Szakáts István, care a analizat cele…

- Barbatul RAC: Se știe despre nativii acestei zodii ca sunt cei mai familiști barbați din zodiac. Sunt sinceri și devotați și vor știi intotdeauna cum sa o faca pe femeia de langa ei sa se simta bine și sa o sprijine cand are nevoie. Acest nativ nu numai ca iți va fi un partener loial,…

- Anchetatorii l-au prins pe barbatul care este cel mai probabil autor al dublei crime de la Targoviste. El a fost arestat preventiv. Barbatul are 58 de ani, este vanator autorizat și detine legal o arma.

- Cumpararea de rachete Patriot va fi prezentata in guvern Proiectul de lege pentru achizitionarea primului pachet de rachete Patriot va fi prezentat cel mai probabil miercuri, 1 noiembrie, Guvernului, iar apoi Parlamentului, a anuntat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Ministrul…

- Politia japoneza a descoperit noua cadavre, dintre care doua decapitate, intr-un apartament din Zama, localitate din apropiere de Tokyo, si au arestat un barbat in varsta de 27 de ani care detinea locuinta, transmit Kyodo. ''I-am ucis si apoi m-am ocupat putin de corpuri pentru a ascunde probele'',…

- In vederea asigurarii unor condiții cat mai bune pentru activitatea de comerț en-gros ce se desfasura in Targul de la Raureni, aflat in prezent in curs de modernizare, comercianții de aici vor fi mutați, incepand de sambata, 28 octombrie, in parcarea recent inaugurata de pe strada Ostroveni, de langa…

- Traficul feroviar pe ruta Cluj - Bucuresti este blocat, joi dimineata, in judetul Alba dupa ce o femeie a carei identitate nu a fost inca stabilita a fost accidentata mortal de un tren interregio.

- Cristian Hristescu a fost condamnat definitiv, in septembrie, la patru ani de inchisoare cu executare. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus, in 2014, trimiterea in judecata a lui Cristian Hristescu, prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita la data faptelor,…

- Aterizaare fortata a aparatului de zbor a avot loc pe un camp, sambata dupa-amiaza, in apropiere de Alba Iulia, zona Vintu de Jos–Lutsch 2000. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de asistenta medicala. Citeste si Avion de mici dimensiuni prabusit langa Alba Iulia UPDATE Pilotul…

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a dat, joi, un mesaj de sustinere din partea americana pentru lupta anticoruptie din Romania, in cadrul misiunii comerciale americane Trade Winds, la care a participat si prim-ministrul roman, Mihai Tudose.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma eforturilor depuse prin intermediul Ambasadei Romaniei la Tripoli (relocata la Tunis), doi cetațeni romani aflați pe o nava reținuta in portul Tobrouk din Libia au fost repatriati la data de 14 octombrie 2017, pe ruta Libia-Malta-Romania.Din…

- In comuna Remetea Mare, care are in componența doua localitați – reședința unitații administrative și satul Ianova – nu se poate spune ca nu se construiește. Dimpotriva! Iar șantierele se pot vedea atat in zonele rezidențiale noi, cat și in plațurile intravilane. Ritmul insa este mult mai lent, decat,…

- Un avion s-a prabușit in mare langa Coasta de Fildeș. Aeronava tocmai decolase de pe aeroportul Abidjan, spun martori citați de Reuters. Aeronava, despre care nu exista deocamdata informații daca transporta pasageri sau era vorba de un cargo, a decolat de pe aeroport in timpul unei furtuni și s-a prabușit…

- Aceasta acțiune arata 'lacune flagrante' in masurile de securitate a accesului in centrala, a subliniat ministrul luxemburghez al mediului, Carole Dieschbourg, a carei țara este situata la numai 10 kilometri de Cattenom. Autoritațile luxemburgheze au cerut Franței 'o ancheta detaliata care…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș, au continuat cercetarile pentru identificarea și tragerea la raspundere penala a unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in perioada august – octombrie, mai multe…

- "De aceasta data, nu este un caz ingrijorator, dar putem sa profitam de ocazie pentru a ne antrena", a declarat Detlef Koschny, codirector al departamentului Near-Earth Objects din cadrul Agenției Spațiale Europene (ESA). "In acest fel, in ziua in care langa noi va ajunge un obiect cosmic…

- Peste 170.000 de turisti au trecut, în perioada verii, pe la Baile Figa, de lânga Beclean, judetul Bistrita-Nasaud, acestia cautând apa si namolul sarat despre care specialistii spun ca au proprietati terapeutice mai bune decât cele de la Techirghiol, transmite corespondentul…

- Patru irakieni, trei barbați și un adolescent de 15 ani, au fost prinși de polițiștii de frontiera in noaptea de sambata spre duminica, in apropierea localitații Moravița, din județul Timiș. In plasa polițiștilor a cazut și calauza lor sarba.

- Poliția londoneza a anunțat sambata ca mai mulți trecatori au fost raniți in apropierea Muzeului de Istorie Naturala din oraș și ca un barbat a fost arestat la locul incidentului, transmite Reuters, care amintește ca presa britanica a relatat ca o mașina a patruns pe trotuarul din fața muzeului.…

- Unu la suta din vesela produsa la nivel in intreaga lume pleaca din județul Alba. Si pleaca in toata lumea, pentru ca exportul este principala destinatie a marfurilor. Pleaca de la IPEC Alba Iulia, un business al familiei Covaciu. A inceput ca o afacere mica de familie, insa dupa mai bine de un sfert…

- La șase ani dupa dezastrul nuclear de la Fukushima, cercetatorii au descoperit o noua sursa de emisii radiaoactive. Plajele și apa oceanului din apropierea centralei conțin deșeuri radioactive, scrie Daily Mail. Mostrele de apa și nisip preluate de pe țarm arata ca exista aceasta contaminare…

- O persoana a decedat și alte patru au fost ranite, intr-un accident rutier care a avut loc in cursul nopții de luni spre marți, langa localitatea Cornațel, pe drumul județean care leaga orașul Sibiu de Agnita, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Sibiu,…

- Angajații Poliției de Frontiera Sculeni au depistat o persoana cu un buletin falsificat, anunțata in cautare naționala pentru comiterea unui furt in proporții deosebit de mari. La sfarșitul saptamanii trecute, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera ”Sculeni”, la aproximativ 400 metri…