Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii care au investigat natura misteriosului asteroid in forma de tigara 'Oumuamua, depistat in 2017 in timp ce traversa in mare viteza sistemul nostru solar, nu sunt inca siguri cum ar putea sa il clasifice, dar au convingerea ca acesta nu este o nava extraterestra, informeaza Reuters. Forma…

- Ziua Dunarii a fost sarbatorita astazi in sudul tarii. La Giurgiulesti s-au adunat localnici si oaspeti, care au incins hore, au cantat si au participat la inaugurarea unui parc renovat in preajma Casei de Cultura din localitate.

- Mai mult de o suta de persoane au mers, vineri seara, in fața casei familiei Șaramat, din Baia de Arama, in semn de solidaritate cu aceasta, dupa ce mascații și un procuror le-au luat-o pe Sorina, o fetița pe care au crescut-o de șapte ani, și au dat-o unui cuplu de romani stabiliți in SUA care au…

- Gigi Becali a vorbit, la Antena 3, ca susține Partidul Național Liberal, in frunte cu Rareș Bogdan pe care l-a sfatuit sa preia fraiele partidului, dandu-l la o parte pe Ludovic Orban.Din acest proces, a adaugat Becali, „Rareș Bogdan va aduce oamenii de valoare printre liberali”. „Eu…

- Oamenii de succes se folosesc de weekend-uri pentru a se deconecta de la activitațile cotidiene și pentru a ieși din rutina. Deși pare a fi simplu, nu fiecare persoana reușește sa-și organizeze in mod eficient zilele libere și de multe ori, nu se obține efectul scontat.

- Primarul sectorului 5, Daniel Florea, aduce acuzații dure conducerii RADET dupa avariile recente și aduce in discuție rațiuni electorale.„Situația este neplacuta de 2 saptamani. Sunt 300 de blocuri afectate. Dcaca era o problema tehnica puteau sa spuna va dam apaa calda 3 ore pe zi, dar sa-i…

- Dat fiind faptul ca pentru foarte multe persoane mersul la sala este un chin,iar exercitiile facute acasa nu dau roade, mai ales pentru ca nu sunt realizate constant, sportul devine o activitate neimportanta sau, in cel mai bun caz, episodica. Putini sunt ce ce iau in calcul alternativele distractive…