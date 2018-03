Stiri pe aceeasi tema

- În popor exista tot felul de mituri si superstitii care sunt luate în considerare în zilele marilor sarbatori. Totusi, preotii sustin ca multe dintre acestea nu sunt conforme cu Ortodoxia.

- In paralel cu calendarul fix, in aceasta perioada a Postului Paștelui, se observa și alte sarbatori dedicate animalelor salbatice. De Miezul Paresimilor, de exemplu, sunt ecouri din vechime ale unei zile a șarpelui. Astfel, cu o saptamana inainte de Moșii de Florii, strabunicii noștri serbau Ziua Ursului.…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Un front atmosferic siberian a cuprins Europa, aducand caderi de zapada semnificative si vant puternic, transmite The Guardian, care consemneaza faptul ca Franta, Italia, Belgia si Tarile Baltice se confrunta cu temperaturi mult sub media obisnuita si cu ninsori abundente.Oamenii strazii din…

- Competitia a avut loc la FabLab si s-a organizat in parteneriat cu IRIS Robotics Iasi. Tinerii au construit roboti care s-au intrecut intr-o competitie, fiind testati dupa mai multe criterii. Urmatoarea etapa a competitiei va fi in Timisoara, iar faza finala la Bucuresti, pe 23 - 25 martie. De acolo…

- UPDATE, 25 februarie, ora 05:30 – Drumul E85 a fost redeschis circulatiei, in aceasta dimineata, in jurul orei 3 si jumatate, dupa ce traficul a fost oprit mai bine de 12 ore in zona localitatii Roman, judetul Neamt, in urma unui accident rutier. O cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol…

- Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec.

- Preotul salajean Nicolae Sirca, fost paroh la Biserica Ortodoxa Aleus, a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare.

- Un roman angajat la o ferma din provincia siciliana Ragusa a fost snopit in bataie de patronul sau, dupa ce a furat o butelie de gaz pentru a se incalzi. Proprietarul fermei, un politician local, era in atentia autoritatilor pentru cazuri de exploatare a fortei de munca. Poliția l-a arestat pe Rosario…

- Unii angajatori profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal. ‘Ati vorbit despre faptul ca as fi…

- Parintele sculpturii moderne, Constantin Brancuși, artistul care a revoluționat arta cioplitului, reconfigurand-o vizionar, s-a nascut pe 19 februarie 1876, in Hobița, judeșul Gorj, intr-o familie de țarani saraci. La Paris, cale de circa 2000 km, avea sa ajunga pe jos, neavand bani pentru o calatorie…

- Ronald Gavril se lupta pentru titlul mondial WBC, dupa ce aseara a trecut proba cantarului. Meciul vedeta al galei din Las Vegas va fi in direct si in exclusivitate la Antena 3, maine dimineata, de la ora 6.00.

- Stadionul „Iuliu Bodola", din Oradea, va gazdui in ziua de sambata, 26 mai, cu incepere de la ora 17.00, Gala „Uniți pentru Mihai Neșu". La acțiunea organizata in onoarea fostului internațional roman, care a ramas paralizat in urma unui accident suferit in timpul unui ...

- Dragnea, reactie dupa declaratiile lui Kovesi: Sunt foarte linistit. Probele nu s-au falsificat, legea nu a fost incalcata Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, joi, de jurnalisti, sa aiba o reactie la declaratiile procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el raspunzand, ironic, ca este „foarte…

- Adrian Barbu, fost partener de dublu al lui Mergea, suspendat doi ani pentru dopaj. Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anunțat miercuri ca sancțiunea a intrat in vigoare de la 16 august 2017. Adrian Barbu a fost suspendat pentru incalcarea regulamentelor antidoping. Conform ITF, in esantionul…

- Vlad Chiriches a suferit o leziune musculara de gradul I la bicepsul femural stang, a anuntat clubul sau, Napoli, care nu a precizat durata indisponibilitatii internationalului roman. Vlad Chiriches, cel mai bine platit fotbalist roman. Salariu URIAS pentru rezerva lui Napoli Vlad Chiriches…

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- O inedita expozitie se va deschide luni, 12 februarie, in Cladirea Preparandiei din municipiul Arad. Evenimentul prezinta istoria turismului in insigne colectionate de catre Titus Stefanov, singurul roman care a participat la cea mai mare expeditie montanta din Europa.

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 501.345 euro, dupa ce l-a invins pe luxemburghezul Gilles Muller, al treilea favorit, cu 6-4, 6-4.

- La mai putin de un an de la reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman, revizorul eparhial leronim Stefanescu a facut o trecere in revista a lacasurilor de cult crestine din aceasta parte de tara, pentru a vedea care era starea clerului si bisericilor din Dobrogea in primul an de administrare…

- Liga Florilor la handbal feminin ne-a oferit cateva rezultate surprinzatoare care au complicat situatia in subsolul clasamentului. CSU Danubius, care parea a fi principala favorita la locul 10 a avut cel mai mult de suferit si dupa cele doua infrangeri la limita de la Braila, cu gol primit in ultimele…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Este cu neputința sa mai existe vreun concetațean cât de cât bine intenționat și care sa nu constate astazi caracterul politic al unora dintre cele mai importante operații DNA. Mega escrocheria Microsoft a debutat politic sub aspectul anchetelor penale și s-a stins lamentabil, tot politic.…

- Mai bine de o zi le-a luat autoritaților in domeniu sa anunțe ca in cazul baiețelului mort la Motru e vorba de meningita. Decedat joi dimineața, la scurt timp dupa ce a fost dus de urgența la spital, baiețelul prezenta semnele bolii, lucru observat rapid de personalul medical de serviciu. Și…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca Nissan Juke, ce figura ca fiind furat din Franta, din data de 23.09.2016. In data de 01 februarie a.c., in jurul orei 15.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Conducerea Spitalului din Roman a inceput o ancheta in cazul mortii cantaretului de muzica populara Nelu Sarbu. Barbatul a murit acasa, dupa ce un medic din spital l-a trimis de doua ori la domiciliu, cu toate ca a fost adus in urgente de Ambulanta.

- Fostul premier Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook, despre noua echipa guvernamentala, ca niciodata nu a existat intr-un guvern "asa o harababura" si critica, punctual, faptul ca au fost puse mai multe persoane pentru a se ocupa de finante si, respectiv, de relatia cu Uniunea Europeana. Potrivit…

- Mesajul afișat de un șofer pe luneta unui Logan. Un sofer din Chisinau, Republica Moldova, și-a aratat oful, intr-un mod inedit, pe autoritațile care ar fi trebuit sa intreține arterele rutiere, pline de gropi. Astfel, pe luneta autotursimului sau de serviciu, conducatorul auto a scris cateva versuri,…

- Bogdan Vatajelu, fundaș la Sparta Praga, a vorbit despre dorința clubului sau de a-l transfera pe Florin Nița de la FCSB. Fotbalistul a recunoscut ca a fost intrebat de cei din staff despre Nița și spune ca și-ar dori sa mai ajunga inca un roman la Praga, dupa ce și Nicolae Stanciu a semnat in urma…

- Primaria municipiului Ploiesti si Casa de Cultura "I. L. Caragiale", in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Memorial "I. L. Caragiale" si Colegiul National "I. L. Caragiale" va invita marti, 30 ianuarie 2018, incepand cu orele 11.00, la evocarea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu prilejul…

- Regretatul regizor Sergiu Nicolaescu a avut un prenume pe care nu l-a folosit niciodata in viața sa. pe acesta il chema și Florin. Legendarul regizor roman Sergiu Nicolescu a incetat din viața in anul 2013 . In urma sa au ramas o mulțime de filme care au facut istorie și care s-au bucurat și continua…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, ascunse intr-un automarfar, peste 10.000 de pachete cu tigari, pentru care conducatorul auto nu detinea nici un document de provenienta. Sambata, 27 ianuarie , in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Concret, din suma promisiunilor populiste inglobate intr-un program de guvernare utopic, astazi regasim transpuse in realitate doar 5% dintre masuri”, afirma senatorul PNL Ioan Cristina. In opinia sa „incompetența guvernarilor PSD-iste se traduce prin rezultate dezastruoase atat la nivel macro…

- Timișorenii il vor putea intalni pe unul dintre cei mai importanți și apreciați scriitori contemporani, Octavian Soviany, cu ocazia lansarii celui mai recent roman al sau, ”Casa din Strada Sirenelor”, aparut la Editura Hyperliteratura, anul trecut.

- Data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, pare sa fi fost taiata din calendar de catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce au absentat de la festivitațile de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf, acum Liviu Dragnea și Calin…

- Corona Brasov si CSM Roman au jucat la sfarsitul acestei saptamani cu antrenori noi pe bancile tehnice si ambele au reusit sa se impuna in deplasare, in ultima etapa a turului Ligii Nationale. Cu Vasile Curiteanu si Dragos Dobrescu, Corona a castigat cu 28-27 cu CSM Bistrita. Cu Dumitru Musi nou…

- Potrivit spuselor virstnicului, dictatorul l-ar fi ținut in brațe și chiar i-ar fi semnat Certificatul de naștere cu cerneala de aur. Pensionarul roman a declarat ca el este finul de botez al lui Adolf Hitler. Dinsul a aflat acest lucru, dupa ce și-a perfectat cetațenia germana și a obținut accesul…

- Gazeta Sporturilor de vineri publica pe 4 pagini schema prin care statul roman ar fi fost inșelat cu milioane de euro de catre șeful unui club din Liga 1. Acesta ar fi scurs prin mai multe firme offshore o parte din incasarile clubului, inclusiv cele din transferurile a 5 fotbaliști! DIICOT a deschis…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open,...

- Cu siguranța toți ne amintim de serialul de comedie Academia de Poliție, (Police Academy, 1984), dar mai puțin știm ca in spatele camerelor de filmat, atat ca regizor, cat și ca scenarist, s-a aflat Hugh Wilson. Hugh Wilson a murit la sfarsitul saptamanii trecute, fiind grav bolnav, la domiciliul sau…

- Intr-o lume despre care nimeni nu stie incotro se indreapta, unde frica de Apocalipsa este din ce in ce mai mare iar speranta pare aproape pierduta, artistul grafic roman Andrei Lacatusu si-a imaginat cum ar arata logo-urile marilor companii de tehnologie daca acestea ar fi decazut precum retailerii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Fiat Punto, in valoare de 10.000 lei, cautat de autoritatile din Germania. Ieri, la ora 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat pentru…

- Conditiile din penitenciare in atentia CEDO Ministrul în exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, marti, o întrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru îndeplinirea cerintelor hotarârii-pilot privind conditiile din penitenciare.…

- Panaite considera ca incidentul de duminica seara este 'deosebit de grav' si cere 'toleranta zero in astfel de cazuri'. 'Cer tuturor factorilor implicati in derularea anchetei sa faca toate eforturile pentru ca autorul sau autorii sa fie identificati si trasi la raspundere cat mai rapid. Legea…

- Alexandru Maxim a fost titular in meciul pierdut de Mainz pe terenul lui Hannover, scor 2-3. Echipa mijlocașului roman a condus cu 2-0, dupa reușitele lui Muto (26) și Hack (31), insa pana la pauza a fost egalata de dubla lui Fullkrug (33 și 38 penalty). Același Fullkrug și-a trecut in cont hattrick-ul…

- Lucian Andrei Gheorghe este coordonatorul unui proiect Nissan prin care te poți conecta cu mașina. De ce ai vrea sa faci asta? Pai, de exemplu, pentru ca sistemul analizeaza reacțiile creierului tau la anumite situații, pentru ca apoi sa iți ajusteze frana sau mișcarile volanului ca sa te protejeze…

- Hotii i-au spart, de sarbatori, casa lui Gheorghe Hagi. La intoarcerea din Italia, fostul fotbalist a dat primele declaratii despre nefericitul eveniment. S-a aratat bucuros ca nu isi tinea trofeele in casa din Pipera. Resemnat, cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile a spus ca era o chestiune…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Lazio, cu Radu Ștefan integralist, a remizat pe terenul lui Inter, scor 0-0, iar la finalul meciului fundașul roman a avut o reacție total neașteptata. Abordat de reporterii Digi Sport prezenți la meci, Radu Ștefan n-a vrut sa vorbeasca despre meciul din 16-imile Europa League cu FCSB: "N-am voie sa…