Stiri pe aceeasi tema

- Romania ramane o tara cu o puternica vulnerabilitate in ceea ce priveste riscurile catastrofice si protectia locuintelor la valoarea lor de piata, prin asigurari facultative. In egala masura, exista un important potential de crestere a nivelului de...

- LECȚIA DE ISTORIE – 27 august: Lansarea oficiala a avionului de linie Rombac 1-11, primul avion de pasageri construit in Romania. La data de 27 august 1982, in prezența lui Nicolae Ceaușescu, era prezentat public primul avion de tip Rombac 1-11 produs la Intreprinderea de Avioane Bucuresti, cu aceasta…

- Nicolae Ceaușescu avea in plan sa construiasca 3.200 de kilometri de autostrada. Harta de mai jos este intocmita in perioada 1967-1969 de cei mai iscusiți ingineri-constructori din Romania.Cand s-a intamplat revoluția din 1989 Romania avea deja 113 kilometri construiți din cifra totala: 96 de kilometri…

- ”Eu cred ca doamna Dancila va candida la funcția de președinte al Romaniei. Clar. Și eu cred ca doamna Dancila va intra in turul doi. Eu asta va spun. Și cred ca va intra cu Barna și Cioloș”, a declarat Bogdan Chirieac in direct la Romania TV.

- Știai ca avem un grup dedicat noutaților din județul Buzau? Click AICI pentru a te inscrie! Lidl continua investițiile in Romania prin deschiderea unui magazin nou in Buzau, pe data de 11 iulie. Noua unitate este situata pe Calea Eroilor, Nr. 3 și dispune de o suprafața de vanzare de circa 1.300 m².…

- Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Nastase spune, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ca vicepremierul rus Dmitri Kozak i-a confirmat ca Vladimir Plahotniuc este dat in urmarire federala de Rusia și, in curand, va fi dat și in urmarire internaționala, conform Digi 24.Citește și: Demisie…

- Venezuela traverseaza o cumplita criza economica și umanitara. Presa internationala a dezvaluit imagini ingrozitoare cu magazine devastate, cu spitale lasate in bezna, cu oameni aflati in pragul mortii, din cauza foametei. Saracia si lipsurile au atins cote atat de inalte, incat oamenii cauta prin gunoaie…

- Mirela Vaida a devenit mama pentru a doua oara, in urma cu doua luni, cand a venit pe lume Tudor, baiețelul ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat și o imagine cu bebelușul. „Azi, 2 luni cu grasunelu’...”, a scris Mirela Vaida in dreptul fotografiei cu Tudor.…