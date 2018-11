Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a fost recent agresat la un nunta din Milano. Manelistul a fost implicat intr-un scandal mosntru, iar ce care l-a lovit a primit amenințari cu moartea de la prietenii și fanii cantarețului. Acest eveniment a scos la iveala mai multe probleme cu care s-a confruntat Florin Salam in ultima…

- Un clip cu Florin Salam, dupa scandalul din Italia, a fost publicat pe rețeaua de socializare la doar cateva ore dupa ce a fost batut. Manelistul le multumeste prietenilor sai si tuturor celor care il susțin. „Multumesc lui Dumnezeu ca sunt bine. Dintr-o greseala a cuiva, nu ii mai dam numele sa nu…

- Florin Salam, cunoscutul manelist, a fost lovit de un individ in timp ce susținea o ”cantare” la Milano. Agresorul, Lower Stan, susține ca este… finul lui Salam și ca iși iunește nașul foarte mult, numai ca modul in care s-a manifestat ridica numeroase semne de intrebare. El era beat și drogat atunci…

- Interlopul care l-a batut pe Florin Salam a postat pe Facebook un clip video, prin care isi cere scuze pentru scandalul provocat la nunta de la Milano. The post Interlopul care l-a batut pe Florin Salam isi cere scuze: „Imi pare rau. Am fost drogat. N-am știut de capul meu” appeared first on Renasterea…

- Cantarețul de manele Florin Salam a fost batut intr-un local din Milano, unde canta in timpul unei nunți. Unul dintre invitați l-au lovit cu pumnul iar totul a fost filmat. Cantarețul era prezent la o nunta din Milano iar, la un moment dat, unul dintre cei prezenți l-a lovit cu pumnul in fața. Ulterior,…

- Florin Salam a fost batut și rapit de la o petrecere din Italia și nimeni nu mai știe nimic de el.Cel supranumit “Regele manelelor” ar fi disparut, pur și simplu, in Milano, dupa ce un recital la o petrecere privata a luat-o razna.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut senzație la nunta fiului sau, Valentin Dragnea. Cand a inceput sa cante Florin Salam melodia ”Lasa lumea sa vorbeasca” liderul PSD a fost sufletul petrecerii.Citește și: Stelian Tanase, analiza DURA, dupa marea nunta de la Palatul Snagov: Parca am revazut…

- Doi barbați au fost reținuți de autoritați, fiind banuiți ca au agresat-o pe jandarmerița in noaptea de vineri, in timpul mitingului diasporei. Aceștia ar fi membri ai galeriei CSA Steaua. Agresorii vor fi prezentati astazi judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva, anunța adevarul.ro. Ionut…