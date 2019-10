Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Dan Nica, nominalizat pentru postul de comisar european, nu a fost respins de Comisia Europeana. ‘Nu a fost respins. Eu respect foarte mult presa si stiu ca presa are un rol foarte important in statul roman, dar atunci cand se vine in spatiul public cu…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- "Am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles legate de cele doua candidaturi pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, cat si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi sa ajunga comisar european…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, anunta ca propunerile inaintate de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european din partea Romaniei, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt considerate inacceptabile la Bruxelles. Liberalii o someaza pe Viorica Dancila sa se consulte cu Iohannis…

- Președintele PLUS Dacian Cioloș și liderul USR Dan Barna au scris, pe Facebook, ca propunerile Guvernului pentru postul de comisar european, Dan Nica și Rovana Plumb, nu sunt potrivite pentru ca nu ar respecta rigorile de integritate ale funcției de comisar european, avand probleme cu Justiția, potrivit…

- Eurodeputatii Aliantei USR PLUS au transmis, miercuri, ca propunerile pentru postul de comisar european avansate de Romania sunt ”inacceptabile” si anunta ca nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, daca aceste nume vor ajunge la vot in Parlamentul European.

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…