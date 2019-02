Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ungureanu este o artista desavarșita, o femeie frumoasa, independenta și puternica. Pentru ca se apropie luna martie, in care celebram femeia, vedeta ne-a destainuit ce inseamna pentru ea sa fii femeie intr-o lume moderna, cum este relație cu mama ei și la ce ritual zilnic nu ar renunța niciodata.…

- In mod normal, exista cateva saptamani din an in care cel putin una din aceste doua planete, daca nu chiar ambele, sunt in miscare retrograda, cauzandu-ne diverse lectii karmice, revizuiri de relatii amoroase si stari emotionale nu tocmai placute. Nu ne mai conectam asa de bine cu partenerii, ne…

- Nicoleta Nuca este invitata noastra in prima ediție din 2019 a emisiunii Beauty News! Alaturi de Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor UNICA, Nicoleta ne va vorbi despre muzica, lifestyle și frumusețe. LIVE, de la ora 12.00

- O tanara din Rio de Janeiro a fost condamnata la inchisoare deoarece si-a ucis iubitul strangulandu-l cu o curea. Veronica Verone de Paiva era doar o adolescenta cand incidentul a avut loc iar, de curand, ea a castigat un concurs de frumusete in penitenciar.

- Cand celalalt te enerveaza pentru un motiv anume, aceasta traire este cu mult mai mult decat indiferenta cauzata de o relatie aflata in pragul finalului. Specialistii ne recomanda ca intai de toate sa retinem acest important aspect: cand ne certam nu inseamna ca relatia de cuplu nu va evolua…

- "La o citire atenta a raportului, noi pregatim ideea ca Banca Nationala in acest an isi indeplineste cele doua mandate. Mandatul de stabilitate a preturilor. Dupa toate probabilitatile, mai avem o luna intr-adevar, indicele preturilor de consum va intra in marja de fluctuatie, de 2,5% plus/minus…

- Doua ore de distractie, la mall, de Mos Nicolae. Toti copiii cuminti sunt asteptati la Shopping City Targu Jiu cu multe surprize. „Prichindelul tau a fost cuminte anul acesta? Inseamna ca Mos Nicolae ii va umple ghetutele cu m...