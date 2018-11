Stiri pe aceeasi tema

- Un concert live acoustic cu Adrian Despot, proiectii de animatii horror si experimente muzical-vizuale se numara printre evenimentele de noapte din Festivalul International de Film de Animatie Anim'est, aflat anul acesta la cea de-a 13-a editie, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Crenvurstii sunt deliciosi, dar nu sunt deloc un preparat indragit de catre nutritionisti. Acest mezel este considerati unul din cele mai nesanatoase produse pe baza din carne de pe piata.

- Azi incepe show-ul Vulturii de noapte, la Kanal D. Iata despre ce este vorba! Emisiunea WOWBiz a iesit din grila Kanal D. Seara se difuzeaza Exatlon si, in fiecare vineri, noul show, Vulturii de noapte, prezentat de Victor Slav, Catalin Cazacu si Giani Kirita. Intr-un platou spectaculos, care te duce…

- Prima noapte pe ”Insula Iubirii” va fi complet diferita fața de ceea ce s-ar fi așteptat unul dintre cupluri, iar apusul le va rezerva o surpriza neașteptata: primul bonfire cu Radu Valcan. Pentru unul dintre concurenți, care nu ii acorda prezumția de nevinovație partenerei, deși aceasta nu i-a greșit…

- Este “oficial”! Municipiul Turnu Magurele si-a schimbat locatia! S-a mutat la Drobeta Turnu Severin! Cel putin asa apare in cartile de Geografie de clasa a VI-a. Erori uriase in manualul de Georgrafie de clasa a VI-a. Fosta resedinta a judetului Teleorman, Turnu Magurele a migrat spre Vest si a ajuns…

- Bogdan-Constantin Dinescu, alias Macanache, a fost ridicat de polițiștii locali din Capitala miercuri noapte și dus la secție. Cantarețul a fost amendat cu o suma uriașa pentru ca a lipit afișe in centrul Bucureștiului.

- Chiar daca sunt hranitoare, sațioase și pline de calciu, se pare ca medicii nutriționiști nu o recomanda in timpul dietelor pentru slabit, pentru ca branza ingrașa! Exista cateva excepții care te pot ajuta atunci cand vrei sa pierzi kilograme. Branzeturile pot reprezenta un aliment sanatos pe perioada…

- Ore de groaza pentru israelieni care au fost aseara tinta unui intens atac cu rachete lansate de militantii Hamas din Fasia Gaza. Sirenele au sunat ore in sir in 19 localitati, unde oamenii au alergat spre adaposturile antiaeriene.