Nici un centru de comună din Timiș fără asfalt!

Nici un centru de comună din Timiș fără asfalt! Ultima reședință de comună din județ fără șosea asfaltată scapă de drumul de piatră. The post Nici un centru de comună din Timiș fără asfalt! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]