Ce notă a luat fiica Ozanei Barabancea la Evaluarea Națională Printre adolescenții care au susținut anul acesta Evaluarea Naționala se numara și Gloria, fiica Ozanei Barabancea. Vedeta a vorbit despre rezultatul obținut de fetița și s-a declarat mulțumita. “A intrat. Important este ca a intrat la pian clasic. Ea este o tipa foarte timida, acum a prins incredere in ea. Studiaza acum dans macabru (…) Este o piesa foarte foarte grea. Acum avem un concert, unde ea va deschide concertul. Vreau sa avem cat mai multe iesiri impreuna. Daca eu nu ii sustin, cine sa-i sustina? Vom petrece ceva timp noi doua, ca fetele, la Viena. Apoi, i-am platit un sejur de 7 zile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

- Ozana Barabancea este o mama mandra de cei doi copii ai sai. Fiica acesteia, Gloria, s-a descurcat de minune la Evaluarea Naționala, iar mama ei a rasplatit-o pentru rezultatele bune. Luni, fiul vedetei, Andrew, va sustine prima proba scrisa la Bacalaureat. Astfel ca, Gloria va pleca alaturi de mama…

- Gloria, fiica Ozanei Barabancea, a trecut primul hop: Evaluarea Nationala. Tanara a avut parte de sustinerea tuturor si iata ca a incheiat prima etapa ca eleva cu brio. Mama ei este extrem de mandra si o rasplateste pe masura!

