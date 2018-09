Ce ni se va întâmpla dacă Referendumul eșuează Ni se spune, iar și iar, ca acest Referendum nu are nici un fel de miza, ca e inutil, ca e lipsit de orice consecința practica. Trec rapid in revista cinci consecințe negative ale unei posibile redefiniri viitoare a Casatoriei, care ne arata tot atatea mize cat se poate de palpabile ale acestui Referendum menit sa protejeze definiția actuala. 1. Casatoria este o instituție cu scopuri sociale, morale și spirituale clar definite, mai veche decat orice stat și decat orice partid politic (link aici). Nici un stat, sistem, partid politic sau politician nu are dreptul sa modifice definiția… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

