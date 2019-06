Ce nevasta sa iti iei in functie de varsta Ce nevasta sa iti iei in functie de varsta! – Daca te insori la 20 ani ia-ti o unguroaica, te iubeste de te sparge! – Daca te insori la 30 ani, ia-ti o nemtoaica – Asta iti educa bine copii! – Daca te insori la 40 ani ia-ti o englezoaica asta este o lady, nu te face de ras! – Daca te insori la 50 ani ia-ti o americanca, este o persoana agreabila in calatorii! – Daca te insori dupa 60 ani,……..ia-ti o romanca….. face asta niste parastasuri si niste colive!!!! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

