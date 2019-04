Ce n-ai vrea să auzi de la doctor Sunt o mulțime de lucruri pe care n-ai vrea sa le auzi din gura medicului care te opereaza. Iata cateva dintre ele: 1.Se fac o mulțime de bani din transplanturile de rinichi, și oricum tipul asta are doi… 2.Mai bine nu arunca bucata asta, s-ar putea sa ne trebuiasca la autopsie. 3.Cheama femeia de serviciu […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

