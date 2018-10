Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul din orasul francez Nanterre a anuntat joi ca a deschis o ancheta cu privire la difuzarea unor imagini violente, dupa difuzarea pe retele sociale a unei inregistrari video in care un barbat se infige intr-un stalp de pe trotuar, iar apoi este aratat agonizand intr-un spital in Hauts-de-Seine,…

- Ancheta derulata de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul mortii lui Nicolae Leonte a decurs extrem de greu, mai ales ca autoritatile spaniole desi au inceput ancheta pe moarte suspecta, au preferat, cu toate probele sub nas, sa declare ca moartea tanarului…

- Eduard Hellvig, directorul SRI, a vorbit in Comisia parlamentara de control a activitatii Serviciului, despre informarile despre mitingul din 10 august. Potrivit presedintelui Comisiei, Claudiu Manda, Hellvig a transmis ca Serviciul a avut un om la centrul de coordonare a interventiei fortelor de…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu cerceteaza cum a fost posibil sa fie furata suma de 10.000 de euro dintr un fiset amplasat intr un birou din sediul Politiei Municipiului Sibiu, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie IPJ citat de Agerpres.ro. In cursul lunii aprilie a acestui an, la nivelul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti a confirmat joi deschiderea unei anchete penale in cazul cetateanului italian de 73 de ani, care a reclamat ca ar fi fost pacalit cu sute de mii de euro de o gorjeanca de 30 de ani...

- Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Vidra au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Vrancea, un barbat, de 49 de ani, din comuna Spulber, banuit de savarsirea infractiunii de viol.

- Cei doi suspecti sunt frati si au revenit de curand din strainatate. Unul dintre barbatii suspectați de crimele de la fabrica de ciment, spune ca este nevinovat. „Eu sunt nevinovat! Eu am fost un baiat cuminte. Și anul trecut am fost tot suspecți, ca am stat cu frate-meu aici. Eu nu prea cred.…

- Doi barbati in varsta de 52 de ani, respectiv 65 de ani, au fost gasiti morti in incinta unei fabrici de ciment pe Bulevardul Timisoara din Capitala, relateaza Romania TV. Cei doi lucrau ca paznici ai fabricii si au fost gasiti decedati si impachetati in folii de plastic. La fata locului au ajuns la…