Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Relațiile romano-chineze se dezvolta din ce in ce mai mult, iar Aradul este, fara doar și poate, unul dintre orașele care au militat pentru o relaționare cat mai deschisa și cu rezultate concrete. Activitatea Casei Romano-Chineze Arad, condusa de prof. univ. dr. Lizica Mihuț, a fost mereu un punct…

- Incepand din anul 2019 Municipiului Bistrita va continua executarea lucrarilor de cadastru general - Lucrari sistematice de cadastru, cu persoanalul din aparatul primarului -persoane fizice autorizate. Datorita faptului ca pe unele sectoare cadastrale, masuratorile au fost efectuate in perioada 2012-…

- Inainte de a intra in ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean de marți, 23 aprilie, șeful administrației județene, Gabriel Zetea a transmis aleșilor județeni, dar și celor prezenți in sala ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ ca dorește sa faca un anunț important pentru județul Maramureș…

- Programul oficial al vizitei a debutat cu o intalnire tehnica avuta cu primarii din Caras-Severin, dar si cu semnarea a doua contracte de finantare pe POR. „Am semnat contractul de finantare cu Consiliul Judetean pentru extinderea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Resita,…

- Centrul Cultural Teleorman este o instituție publica, subordonata Consiliului Județean, care o finanțeaza cu sume masive, in ciuda absenței unor evenimente culturale relevante in județ. O banala cerere a unor angajați a dus la o descoperirea unui fapt fara precedent: evidențele contabile ale instituției,…

- In sala mare a Palatului Administrativ din municipiul Suceava s-a desfașurat joi, 21 martie, etapa de consultare a primarilor pentru imparțirea fondurilor reprezentand cota de 17,5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sarcina care revine Consiliului…

- Miercuri, 6 martie 2019, in cadrul proiectului "De ziua ta...mamico!", organizat de Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, in foaierul institutiei s-a desfasurat un atelier in care au fost confectionate…

- Luiza Radulescu Pintilie Cu siguranta, au ramas pe undeva, printre amintirile multora, versurile dintr-un cunoscut cantec al celebrei artiste Ioana Radu: „Am uitat poate multe/ Dar nu pot uita /Cum in chiosc fanfara canta”. Si poate, deopotriva, imaginea gasita prin vreo arhiva a unei plimbari printr-un…