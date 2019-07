Ce muşcături sunt permise când faci dragoste Acestea fiind spuse trebuie adaugat faptul ca pragul de suportabilitate a durerii difera de la o femeie la asta astfel ca trebuie sa-ti ajustezi tehnica muscaturii senzuale inainte sa-l depasesti. Ce trebuie sa faci atunci cand apelezi la muscaturile senzuale 1. Musca-i zonele erogene Daca muscaturile senzuale sunt un teritoriu nou pentru tine musc-o in zona cefei. Cele mai multe dintre femei considera aceasta zona foarte sensibila si iubesc sa fie sarutate acolo. Tocmai de aceea tranzitia este usoara odata ce ti-ai dat seama ca ii place. Coapsele interioare merita din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

