- Indicele ROBOR, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei ale populației, va avea un nou mod de calcul, iar acesta va fi adoptat saptamana viitoare. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a declarat ca indicele ROBOR va fi calculat in funcție de tranzacțiile interbancare zilnice.…

- Calcularea indicelui ROBOR este un punct nevralgic, a declarat, miercuri, Florin Danescu, președintele executiv al Asociației Romane a Bancilor (ARB), dupa discuțiile purtate la Ministerul Finanțelor pe baza Ordonanței 114. Aceasta din urma a introdus la finele anului trecut ”taxa pe lacomie”, pe care…

- Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a urcat marți la 3,12% pe an, de la 3,10% pe an luni, potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României (BNR).La începutul acestui…

- euroCotatiile euro/leu au continuat sa creasca in cursul noptii pe pietele internationale, atingand un maxim de 4,7797 lei. Deschiderea pietei locale s-a realizat la 4,771 lei, dupa care euro a alunecat pana la 4,762 lei, astfel ca BNR a anuntat o medie de 4,76040 lei, de la 4,7632 lei, acum doua zile.…

- Consiliul Concurenței a declanșat o analiza cu privire la indicele ROBOR, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele instituției, citat de Agerpres.ro. Analiza vine dupa ce Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a afirmat recent ca ordonanța prin care se impune ”taxa pe lacomie” pe…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri cu 0,03 puncte procentuale, pana la 2,93% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut, respectiv…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti cu 0,03 puncte procentuale, pana la 2,89% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In perioada similara a anului trecut, respectiv 15 ianuarie…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mică valoare din ultimele şase luni a…