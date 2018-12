Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 12 ani a fost gasit in viața, dupa ce a fost ingropat sub zapada in urma unei avalanșe produse in Alpii francezi. Salvatorii spun ca este un miracol ca baiețelul traiește deoarece a fost gasit dupa 40 de minute. Baiețelul era, impreuna cu familia sa, in vacanța la schi in stațiunea La Plagne…

- Salvamontistii din Bucegi urca, luni, din nou, pe Valea Morarului, pentru recuperarea trupului turistului ucis, duminica dupa-amiaza, de o avalanșa, dar și pentru a continua cautarile dupa ce au gasit indicii ca ar exista și o a doua victima.

- Drumurile din munte sunt impractiacabile, la prima ninsoare mai serioasa din acest sezon. Pe DJ 714 se poate urca doar Post-ul In munte, zapada ne-a prins (cum altfel decat) nepregatiți! DJ 714, impracticabil / DJ 713, inchis apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Luni dimineața, din cauza condițiilor de iarna, aeroporturile din Capitala au inregistrat intarzieri de pana la 30 de minute la decolarea aeronavelor, pentru degivrare, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. „Operare normala in conditii de iarna. Se degivreaza aeronavele…

- O scriitoare olandeza de origine romana, Mira Feticu, afirma ca gasit unul dintre tablourile furate in 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam dupa ce in urma cu zece zile a primit o scrisoare care continea date despre locul in care este ascunsa lucrarea, conform presei olandeze, citata de...

- Cercetari in zona ACR in cazul unui furt de autoturism produs azi-noapte in zona bulevardului Unirii din municipiul Buzau. Proprietarul mașinii a sesizat dimineața dispariția acestuia și a anunțat Poliția, indicand și posibilul faptaș. La scurt timp, acesta a fost identificat și a recunoscut fapta,…

- Activistii de la Agent Green au prezentat imagini in premiera intr-un caz care a facut valva in anul 2013, dar care a fost ingropat doi ani mai tarziu, fara ca cineva sa raspunda in fata legii.