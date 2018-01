Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci dintre cei 27 de membri ai Executivului sunt cercetati pentru diferite fapte de coruptie. In cazul altora, dosarele au fost clasate. De asemenea, fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de...

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de nevinovatie si cei care pot decide daca ai sau n-ai o problema sunt instantele de judecata, nu anumiti deontologi, care ne categorisesc intr-un fel sau altul", a precizat Moldovan, inaintea sedintei CEx. Intrebat…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea…

- Dragnea: Nu va fi niciun ministru cu probleme penale in Guvern; Rovana Plumb ce probleme are?, a spus președintele PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, in care se va definitiva lista viitorului Guvern Dancila. El a explicat ca, atata vreme cat Parlamentul a respins solicitarea DNA…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat, la Adevarul Live, ca PSD nu va renunta la modificarea legislatiei penale. Intrebat de ce vor fi numiti ministri cu probleme penale in Guvernul Dancila, Codrin Stefanescu a raspuns: „Pentru ca putem“. Tot azi, Comisia Europena a anuntat…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare, nu…

- Liviu Dragnea îi raspunde lui Klaus Iohannis în scandalul penalilor. Președintele PSD nu renunța la posibilitatea ca din Guvern sa faca parte unele persoane cu probleme penale. „Raspund la orice fel de invitație. Comitetul Executiv Național va vota în Plen, vineri,…

- CCR va dezbate marti sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie în cazul în care sunt trimisi în

- Liderii PSD n-au reușit sa ajunga la un compromis privind numele viitorilor miniștri. Nominalizarea membrilor Cabinetului Vasilica-Viorica Dancila se face mult mai greu decat se aștepta, dupa ce Liviu Dragnea a promis funcții tuturor baronilor care l-au ajutat in razboiul cu Mihai Tudose.

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Jurnalistul Val Valcu este de parere ca PNL are o strategie greșita in a cere alegeri anticipate. Un om politic responsabil nu poate cere anticipate, in fiecare luna, sau, cum este cazul președintelui, nu poate sa le aprobe. Daca acest lucru s-ar intampla, s-ar crea haos, instabilitate, țara s-ar…

- PMP propune doua variante de premier: Europarlamentarul Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Anunțul a fost facut, miercuri, la Palatul Cotroceni, de catre liderul PMP Traian Basescu. El a menționat ca PSD nu mai are legitimitatea de a mai deține guvernarea. ”Daca vor sa il faca președinte in al doilea…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit, in cadrul emisiunii Realitatea Romaneasca de la Realitatea TV, despre declaratiile facute vineri de presedintele Klaus Iohannis. "Razboiul era instalat si nu ma asteptam la altceva din partea presedintelui Iohannis", a explicat acesta. Citeste si: Un…

- La sedinta CSM de ieri, Klaus Iohannis a lansat un atac la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, fara a-i nominaliza insa. Iohannis a spus ca „am afirmat in repetate randuri, și o sa mai afirm, spre disperarea lor, ca astfel de persoane (condamnate penal, urmarite penal, judecate penal) nu au ce…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Atac virulent al presedintelui Klaus Iohannis la adresa liderilor politici. Klaus Iohannis a declarat în sedinta CSM ca politicienii cu probleme penale nu au ce cauta în fruntea statului pentru ca din interes personal vor fi dispusi mereu sa intevina asupra independentei justitiei.…

- Ambasada Olandei reacționeaza, dupa scandalul izbucnit ca urmare a faptului ca ambasadorul Stella Ronner Grubacic si-a petrecut seara de 30 decembrie in barul de la Teleferic. Alaturi de aceasta erau polițistul antidrog Petru Pitcovici, soția lui și Nelu Iordache cu familia sa, amandoi avand probleme…

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane detinerea si comercializarea ilegala de astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. Potrivit IPJ Alba, vineri, 29 decembrie, polițiștii de investigatii criminale…

- In ciuda pericolului evident pentru cumparatori de a se rani grav si a pune si sanatatea altor persoane in pericol cu articolele pirotehnice pe care le cumpara de la comerciantii neautorizati, acestia continua sa vanda artificii si petarde in locuri publice.

- Ministerul Justitiei elaboreaza Codexul penal, care reuneste toate codurile penale din UE si care va fi distribuit gratuit pentru a fi folosit in "opera de legiferare", anuntul fiind facut de catre ministrul Tudorel Toader."Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE,…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, are probleme cu declarația de avere, din care ii dispare brusc un autoturism, fara a preciza motivele absenței din documente. Judecatorul Bogdan Mateescu, susținator fervent al manifestarilor de strada și vehement oponent…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale Regele Mihai a ajuns la Patriarhie. La slujba din Catedrala Patriarhala iau parte Familia Regala a Romaniei, dar si celelalte familii regale din strainatate. In biserica se afla si presedintele Klaus Iohannis impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, dar…

- G. Dragan: Dosare penale pentru instigare la tulburarea ordinii publice Sediul Inspectoratului General al Politiei Bucuresti foto: Arhiva Politia Româna face un apel catre cetatenii care vor sa participe la manifestari publice sa îsi exercite dreptul la libera exprimare într-un…

- Bunatate și generozitate, cele doua cuvinte care le definesc pe liderele PAM, Alina Fratica și Argentina Culcuș. Cele doua doamne și-au continuat acțiunile caritabile și au mers sambata, 9 decembrie, la Centrul de ingrijire și asistența sociala din Bradu. Acolo sunt gazduiți și ingrijiți 34 de persoane,…

- In perioada 29 noiembrie – 01 decembrie a.c., politistii care au actionat pe principalele artere de circulatie din judet pentru supravegherea traficului rutier, au constatat mai multe infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Astfel, 12 persoane care au pus in pericol siguranta traficului…

- Urari de pace și prosperitate pentru poporul roman, cu „sincere mulțumiri” pentru sprijinul consecvent acordat de Romania pentru modernizarea R. Moldova. Asta i-a transmis astazi președintele R. Moldova, Igor Dodon, omologului sau de la București, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.…

- Mesajul președintelui Klaus Iohannis, de Ziua Naționala: ”1 decembrie reprezinta idealul nostru de a fi liberi și uniți, intr-o Romanie condusa de politicieni responsabili și integri”, a transmis șeful statului, vineri, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook. ”Astazi este ziua noastra naționala,…

- Premierul Mihai Tudose spune ca va participa la parada militara de 1 Decembrie, dar nu și la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Întrebat luni, la Parlament, daca va participa la recepția organizata de…

- ”Eu m-am exprimat de foarte multa vreme: din capul locului, persoane care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului. Punct!”, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Goteborg. DNA a anuntat, luni, ca a inceput urmarirea penala a liderului…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286 2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135 2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei si are in vedere modificarea si completarea…

- Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, a venit cu precizari, marti, referitoare la agenda sefului statului, pozitia acestuia in ceea ce priveste punerea sub urmarire penala a lui Liviu Dragnea, aflat deja la al treilea dosar al DNA, dar si despre modificarile la…