Ce meserie au parintii Bula la scoala: – Ce meserie au parintii vostrii? intraba profesoara – tata e inginer, zice Gheorghe – tata e mecanic, zice Ionel – tata e sef, zice Bula – cum asa Bula? intreaba mirata profa – are 500 de oameni sub el – cu ce se ocupa deci? – taie iarba-n cimitir Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta participa la finele aceastei saptamani la turneul Final Four al Cupei Romaniei. Intrecerea se disputa timp de doua zile, sambata si duminica, la Sf. Gheorghe, in judetul Covasna, find gazduit de Sepsi Arena.Sambata, de la ora 16.30, Phoenix Stiinta…

- Juan Culio a fost suspendat doua jocuri si a primit o penalitate sportiva de 2900 de lei din partea Comisiei de Disciplina a FRF, dupa eliminarea de la meciul cu Sepsi OSK, din Liga I, informeaza lpf.ro, relateaza News.ro.Citește și: Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 16 jucatori…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul celei de-a doua etape din play-off și din play-out a sezonului 2018-2019. Vineri, 15 martie Ora 20.30 (play-off) Sepsi Sf. Gheorghe - CSU Craiova Sambata, 16 martie Ora 13.00 (play-out) Dunarea Calarași - Politehnica IașiOra 20.30 (play-off) FC Viitorul…

- O femeie din comuna Nucsoara, satul Sboghitesti, județul Argeș, a sunat la 112, sambata seara, anuntand ca fiul sau nu mai respira. Echipajul unei ambulante de la Statia Curtea de Arges l-a gasit pe Andrei Berevoianu, un tanar de 25 de ani, mort in baie. Parintii sai, Gheorghe si Eugenia, in varsta…

- In cadrul Parteneriatului dintre Biserica si Scoala, joi, 7 februarie 2019u cu binecuvantarea Inalt-preasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, cu sprijinul Primariei Racari, elevi din localitatea Ghimpati, din cadrul Liceului Ion Ghica din Racari, coordonati de Pr. Paroh Nicolae Mihail…

- In urma cu 54 de ani, nenea Iancu, ajuns șef de IAS la Sacele, ieșea sprinten pe ulița și vestea nașterea baiatului mult-așteptat. Povești cu "Iancu Palavra" "Eu am fost un copil foarte energic, nu eram unul care sa stea prea mult in casa. Parintii se luptau cu mine sa vin de la joaca si eu stateam…

- Conditiile meteo dificile din Bucuresti au cauzat, printre altele, caderea a zeci de copaci pe strazi dar si inghetarea cablurilor de contact pentru tramvaie. Cateva dintre zonele unde este intrerupta circulatia sunt: Soseaua Giurgiului /Luica (tramvaiele 7, 11 si 25), Sf. Gheorghe (tramvaiele 16 si…