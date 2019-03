Mulți dintre artiștii aflați in sala la Teatrul Național București pentru decernarea premiilor Gopo s-au dat oripilați de momentul in care trupa lui Dan Bursuc, Kana Jambe a cantat o manea pe scena. Actrița Monica Davidescu spune ca organizatorii au dat-o rau de tot in bara cu momentul asta: „Aseara premiile Gopo. Glamur, eleganța, parfum, asta daca organizatorii... View Article