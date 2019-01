Ce MESAJ transmite Regina Elisabeta a II-a britanicilor privind Brexitul

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a cerut britanicilor sa gaseasca "un teren comun" de intelegere, interventie considerata ca o referire directa la dezbaterea privind Brexit-ul care afecteaza in prezent Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, relateaza vineri AFP. ''În…

- Fostul președinte, Traian Basescu, senator PMP, a declarat, miercuri seara, ca Brexitul se amana, primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana fiind facut.”Brexit-ul se amana! Primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Anuntul CJUE survine dupa ce marti un grup de politicieni scotieni au depus la Curtea de Justitie a UE o petitie referitoare la Brexit. Avocatii grupului de politicieni scotieni respectivi doresc ca CJUE sa decida daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi poate anula notificarea…