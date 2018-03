Ce mesaj i-a transmis Firea primarului Sectorului 5, care nu a vrut sa inchida scolile: Va raspunde

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai puternica organizație a PSD din țara, organizația de București, sta pe un butoi cu pulbere. Totul pornește de la conflictul deschis intre primarul general, Gabriela Firea și primarul Sectorului 5, Daniel Florea. Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații…

- Gabriela Firea n-a trecut cu vederea faptul ca in sectorul condus de Daniel Florea scolile au fost deschise vineri, in ciuda hotararii luate la nivelul Primariei Capitalei, de comun acord cu alte institutii cu putere de decizii in situatii de genul celor de vreme rea. Intrebata despre decizia primarului…

- Primaria Municipiului București a declanșat licitația pentru achiziția a 106 ambulanțe destinate dotarii Serviciului de Ambulanța București, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind 14 mai 2018. La solicitarea Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Municipalitatea urmeaza sa achiziționeze…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare, a incalcat decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar edilul va raspunde in fata legii.

- Decizia Primarului Sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile astazi a starnit un imens scandal. Primaria Bucuresti a decis sa le inchida dupa hotararea Comitetului pentru Situatii de Urgenta din cauza vremii potrivnice. Florea le-a deschis, dar nu pentru a face cursuri. Decizia edilului…

- La cateva zile de la realegerea in funcția de președinte a lui Vladimir Putin, președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a transmis omologului sau rus un mesaj de felicitare. Vladimir Putin se afla la al patrulea mandat de președinte al Rusiei.

- Gabriela Firea propune ajutoare financiare pentru analizele necesare in timpul sarcinii, dar si pentru femeile care se gandesc la fertilizare in vitro. Proiectul ar urma sa fie dezbatut in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Scolile din judetul Calarasi vor fi inchise vineri din cauza vremii, potrivit unui anunt transmis de ISU. Judetul Calarasi se afla sub cod portocaliu de ninsori, valabil de joi seara pana vineri la ora 15.00. Si scolile din judetul Olt vor fi inchise vineri din cauza vremii. Judetul Olt…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns, luni, intrebata daca l-ar nasi pe Liviu Dragnea, ca nu va exista o batalie intre ea si Viorica Dancila pe acest subiect, premierul avand intaietate, fiind mai veche in partid.

- Gabriela Firea, despre verificarile DNA la Poliția Locala București. Primarul general al Capitalei a declarat ca va raspunde solicitarilor facute de procurorii anticorupție despre achiziționarea a zeci de autoturisme, a unei mașini de topit zapada, dar și un lot de pantofi de instituția aflata in subordinea…

- Comitetul Executiv National al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere ale partidului, potrivit unor surse social-democrate, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, retragandu-se din cursa.

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni ca va propune sa se realizeze o "repartizare completa si echilibrata a PSD in toata tara", urmand ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune. "Sa incepem sa realizam paritatea femei – barbati - 8 femei si 8…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca fetitele lui il intreaba de trei seri, atunci cand ajunge acasa cand inchide scolile. Edilul - sef a spus ca s-a pus o presiune asupra fiicelor sale din partea colegelor, pentru a-si ruga tatal ca sa inchida…

- Școlile din Targu Jiu nu vor fi inchise. Edilul Marcel Romanescu a luat aceasta decizie și a raspuns astazi, in cadrul unei conferințe de presa, elevilor din municipiu, in urma presiunilor facute de aceștia pe rețelele de socializare. Elevii i-au scris primarului nenumarate mesaje prin care au vrut…

- Un elev din judetul Gorj este revoltat ca trebuie sa mearga la scoala, in timp ce scolarii din alte zone stau acasa. El a purtat o discutie pe Facebook cu purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, caruia i-a transmis nemultumirile.

- Ilie Nastase a trecut rapid peste formalitati si i-a transmis un mesaj clar Primarului Capitalei. Dupa ce a felicitat-o pe Simona Halep pentru distinctia primita, primul lider mondial din istoria tenisului masculin i s-a adresat Gabrielei Firea, cerandu-i sa construiasca o sala de sport cu o capacitate…

- USR Bucuresti susține ca Gabriela Firea a decis inchiderea școlilor din Capitala cand este in vigoare cod portocaliu de viscol pentru a evita „proportiile dezastrului” din trafic. „Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea sa recunoasca. Se inchid scolile nu de grija copiilor, ci din cauza traficului.…

- "4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire iar 1.756 ai institutiilor subordonate Primariei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregatiti atat ca resursa umana, cat si ca stocuri, cat si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Consiliul General al Primariei Capitalei se intruneste joi, de la ora 11:00, pentru sedinta, avand pe ordinea de zi nu mai putin de 84 de proiecte. Printre acestea se afla si aprobarea bugetului Municipiului Bucuresti, documentul prin care se decide cum vor fi cheltuiti banii bucurestenilor in 2018.…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, are planuri mari. Edilul a cerut realizarea unui sondaj pe teritoriul Bucureștiului pentru a vedea parerea oamenilor despre proiectele pe care Primaria iși dorește sa le demareze.

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre România si SUA în mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se

- La o saptamana de la demisia din Guvern, fostul premier Mihai Tudose a postat un mesaj pe Facebook cu ocazia aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Unirea Principatelor, la 24 ianuarie 1859, a reprezentat un moment crucial in istoria acestei natiuni, moment de mare solidaritate,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a propus sa se infiinteze un departament pentru dezvoltarea Bucurestiului in cadrul Ministerului Dezvoltarii din guvernul Dancila, potrivit unor surse citate de Hotnews . Firea a confirmat pentru...

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- Miercuri, atat primarul general Gabriela Firea, cat si primarul Sectorului 5 au iesit public si au declarat ca aceste informatii sunt false si in acel parc nu se construieste niciun patinoar. Cetatenii din grupul de initiativa civica au descoperit in sistemul electronic de achizitii publice anuntul…