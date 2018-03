Stiri pe aceeasi tema

- Fu Xuewei este o antreprenoare din China in varsta de 25 de ani. Tanara a publicat pe internet mai multe fotografii cu ea imbracata in rochie de mireasa la brațul unui domn in varsta. Fotografiile de nunta au devenit virale, insa povestea din spatele lor i-a impresionat pana la lacrimi pe internauți.…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- Toata lumea iubește bananele. Sunt dulci, pline de nutrienți și ușor de luat la pachet pentru o gustare sanatoasa. O singura banana pe zi iți aduce 400 mg de potasiu, adica 11% din necesarul zilnic. Potasiul este esențial pentru buna funcționare a mușchilor, a inimii și a sistemului nervos. Și tot datorita…

- Dr Alban vine in Romania, special pentru nunta cantarețului Admiral C4C, stabilit in Romania, in urma cu cațiva ani, dupa ce s-a indragostit de romanca Anamaria. Cei doi au impreuna un baiețel.

- Dupa ce Mel B a dezvaluit ca a fost invitata la nunta printului Harry cu Meghan Markle, alaturi de colegele ei din recent reunita trupa Spice Girls, una dintre cele cinci staruri a negat ca ar fi primit vreo invitatie.

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Serena Williams a aparut recent intr-o reclama Nike cu mesaj foarte puternic feminist: “Nu exista un fel gresit de a fi femeie” – reclama se numeste “Pana vom castiga cu totii”. Reclama a fost difuzata si in seara decernarii premiilor Oscar, pe ecranele din sala, iar Williams demonteaza toate lucrurile…

- Gheorghe Hașu, unul dintre cei mai mari luptatori ai rezistenței anticomuniste din Munții Fagarașului, a fost ucis pe 17 noiembrie 1957, la Jilava, alaturi de alți camarazi de arme, eroi. Oasele i-au ajuns intr-o groapa comuna. Dupa mai bine de 60 de ani d e atunci, nepoata sa, jurnalista Ioana Hașu-Georgiev,…

- Probleme si in online: Site-ul psdcluj.ro, suspendat pentru neplata Pagina de internet www.psdcluj.ro, inregistrata "pe persoana fizica" de fosti membri ai partidului, a fost suspendata pentru neplata. PSD Cluj si-a schimbat domeniul de internet pentru site-ul filialei judetene, din .ro în…

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Pregatirile pentru nunta Prințului Harry cu actrița Megan Markle din 19 mai sunt in toi. Cei doi au ales biserica unde urmeaza sa se casatoreasca, dar cea mai importanta parte a pregatirilor este alegerea meniului. La eveniment sunt așteptați sa participe in jur de 800 de invitați aleși pe spranceana,…

- Ciro Immobile, sperietoare pentru FCSB. Dupa razboi, doar Vieri a marcat mai mult decat lazialul in Serie A, dintre italieni. Cele 22 de goluri reușite de atacantul de la Lazio in primele 25 de etape stabilesc noi granițe. In ultimii 60 de ani, onzalo Higuain (24 de goluri in 2015-16) și Christian Vieri (23…

- Prințul Harry și Meghan Markle au dezvaluit noi detalii despre nunta lor care va avea loc pe 19 mai. Potrivit acestora ceremonia religioasa va avea loc la Capela St George, la castelul Windsor, la amiaza, scrie BBC News. La ora 13:00 cei doi vor calatori prin Windsor, Berkshire, intr-o caleașca. Palatul…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens.…

- Nunta prințesei Mako a Japoniei a fost aminata pina in 2020 din cauza lipsei de timp pentru a face „pregatirile necesare”, au scris, marți, ziarele nipone, citate de AFP. Mako și Kei Komuro, ambii de 26 de ani, trebuiau sa se logodeasca oficial intr-o ceremonie tradiționala luna viitoare și apoi sa…

- Pentru ca o femeie sa arate cat mai bine, nu are nevoie neaparat de artificii creative complicate, ci doar de cateva accesorii care completeaza fin orice ținuta. Acestea sunt produse care au trecut testul timpului și care și-au dovedit popularitatea, mai ales pentru feminitatea lor. “O fata trebuie…

- Nunta prințesei Mako a Japoniei a fost amanata pana in 2020 din cauza lipsei de timp pentru a face „pregatirile necesare”, au scris, marți, ziarele nipone, citate de AFP. Mako și Kei Komuro, ambii de 26 de ani, trebuiau sa se logodeasca oficial intr-o ceremonie tradiționala luna viitoare și apoi sa…

- Simona Halep a confirmat informatiile aparute luni in presa din Romania. Pentru a nu risca o agravare a starii sale de sanatate, constanteanca a luat decizia de a nu lua parte la Fed Cup, in intalnirea din Romania si Canada.

- E tensiune la Casa Regala. Iubita Prințului Harry, actrița Meghan Markle, se gandește serios la renunțarea la casatoria cu iubitul ei. Logodnica Prințului Harry trece prin momente delicate deoarece tanara nu se poate acomoda cu viața din familia regala.Actrița in varsta de 36 de ani nu mai suporta protocolul…

- Antonia a a vorbit despre relația ei cu Alex Velea, despre iubire și despre infidelitate. Cantareața a marturisit ca este greu sa sudezi o relație serioasa in zilele noastre, insa susține ca ea a avut norocul sa-l cunoasca pe Alex Velea cu care e foarte fericita. Insa, aceasta a vrut sa fie clar ca…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre România si SUA în mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se

- Pentru intreaga lume, nunta Dianei Spencer cu Prințul Charles a fost nunta secolului. Din pacate, pentru cea care urma sa fie Prințesa de Wales a fost ”cea mai groaznica zi din viața ei”, așa cum recunoaște chiar ea in documentarul ”Diana: In her Words”, difuzat de National Geographic la implinirea…

- Pentru intreaga lume, nunta Dianei Spencer cu Printul Charles a fost nunta secolului. Din pacate, pentru cea care urma sa fie Printesa de Wales a fost ”cea mai groaznica zi din viata ei”, asa cum recunoaste chiar ea in documentarul ”Diana: In her Words”, difuzat de National Geographic la implinirea…

- Cu ocazia sarbatorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, patronii spirituali ai municipiului nostru, transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica, un calduros „La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de…

- Adina Calin, iubita lui Florin Racoare, tanarul care a murit de leucemie cu doar trei luni inainte de nunta, il conduce pe ultimul drum pe cel care l-a numit eroul ei. Intr-o postare pe grupul de Facebook “Impreuna pentru Racoare Florin-Valeriu”, Adina Calin a transmis un mesaj sfasietor de adio.

- Mesaj neașteptat publicat de polițistul Marian Godina! Acesta și-a manifestat dezamagirea fața de unii colegi care, potrivit acestuia, il vorbesc pe la colțuri, marturisind ca a anticipat de la bun inceput ca ii va fi greu. In plus, Godina afirma ca are semnale ca ar urma sa fie indepartat din funcție.

- Trecerea in nefiinta a lui Neagu Djuvara i-a intristat pe toti cei care l-au cunoscut. Simplitatea de care a dat dovada, dragostea pentru tara si pentru literatura, toate acestea au facut ca Neagu Djuvara sa fie un exemplu pentru noi toti.

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit marți, la ora 12, cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Acesta a ținut un discurs in care vorbit și despre parteneriatul cu SUA, dar mai ales despre consolidarea Uniunii Europene.

- Aproape imediat dupa ce completul de judecata l-a anunțat ca a nu va fi arestat preventinv, decizia fiind aceea a controlului judiciar, Ionel Arsene a postat un mesaj pentru familie și susținatori, in care iși susține nevinovația și declara ca va continua activitatea de la Consiliul Județean Neamț.…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- "Sarbatorim astazi Ziua Culturii Naționale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contribuției constante pe care cultura o are in dezvoltarea statului și a fiecaruia dintre noi in parte. De-a lungul veacurilor, cultura a unit oamenii și a dat contur identitații naționale. Ea ne-a ajutat…

- De ce nu poarta Meghan Marlke tiara, precum Kate Middleton inaintea nuntii Toata lumea isi doreste sa o vada pe Meghan Markle purtand tiara, asa cum se intampla cu Printesa Diana si cu Kate Middleton. Actrita americana nu si-a facut aparitia pana acum cu acest tip de accesoriu si se pare ca nu o va…

- Felix Stroe, ministru al Transporturilor și lider al organizatiei județene PSD Constanta spune ca la urmatoarea întâlnire a liderilor partidului trebuie discutat despre "democratizarea" puterii de decizie din PSD. Felix Stroe, președintele PSD Constanța, susține ca așa…

- Un barbat in varsta de 24 de ani din judetul Valcea a fost arestat preventiv dupa ce a abordat pe strada doua fete cu varste de 11, respectiv 12 ani, iar pe una dintre acestea a urmarit-o pana in scara blocului, unde a avut fata de ea un comportament exhibitionist.Mama fetei a sunat la Politie,…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- O tanara in varsta de 29 de ani, jurnalista de profesie, a disparut la doar cateva minute dupa ce a trimis unei prietene un sms. Fata i-a scris amicei sale ca este urmarita de o camioneta albastra, condusa de un barbat. A

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu trece prin momente grele. Tariceanu a anuntat moartea unei persoane importante din viata lui. Calin Popescu Tariceanu a postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj sfasietor prin intermediul caruia anunta trecerea in nefiinta a prietenului lui, Andrei Alexandru.…

- Nordul Frantei este afectat de o furtuna puternica, iar aproximativ 200.000 de locuinte au ramas, miercuri, fara electricitate, dupa ce vantul a atins viteze de 200 de kilometri pe ora, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Compania de energie electrica Enedis a precizat ca…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, premierul Mihai Tudose a transmis un mesaj pentru miile de romani care protesteaza de zile intregi in Piața Victoriei. Tudose considera ca aceste proteste sunt un mod de viața pentru manifestanți și nu ar trebui sa se protesteze doar de dragul protestului....

- "Pentru noi, Anul Nou este o sarbatoare de familie. O sarbatorim asa cum am facut-o in copilarie: cu cadouri si surprize, cu o caldura deosebita, asteptand schimbari importante. Acestea vor veni, daca ne vom aminti cu totii de parintii nostri, daca vom avea grija de ei, daca vom continua sa ne intelegem…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 31 decembrie, un mesaj cu prilejul Anului Nou:"Dragi romani, ne mai despart doar cateva ore de 2018 cand vom pasi impreuna in anul Centenar. Este momentul bilantului pentru fiecare dintre noi. O buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…

- Cu totii stim ca Anamaria Rosa, fiica regretatululi artist Aurelian Preda, a trecut prin clipe dureroase de la moartea tatalui sau. Aceasta a ramas in grija unui bun prieten, pentru care a postat un mesaj de-a dreptul emotionant pe pagina de Facebook. Anamaria Rosa Preda nu poate trece nici acum peste…

- Acad. Razvan Theodorescu afirma ca presedintele Academiei Romane, regretatul acad. Ionel Valentin Vlad, a fost un om distins, care a condus cu blandete cel mai inalt for de stiinta si cultura din tara. "Profesorul Vlad a fost un om distins care, cu blandete si cu intelegerea rostului Academiei,…

- Unul dintre jucatorii pe care Dan Petrescu i-a antrenat la doua echipe, Jacob Burns, ajuns acum director sportiv la Perth Glory, i-a transmis un mesaj de suflet cu ocazia implinirii a 50 de ani Fostul internațional australian, 11 selecții intre 2000 și 2010, a fost antrenat de Dan Petrescu la Wisla…

- Tudor Chirila, una din vocile strazii, considera ca presedintele Iohannis trebuie sa actioneze in cazul atacului coalititiei PSD-ALDE la legile justitiei. „Din pacate, zilele astea romanii par mai interesati...