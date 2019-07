Ce mesaj a transmis Cioloş după tragedia din Caracal. “Răspundere penală pentru toţi” „Nu doar demisii. Nu doar demiteri. Nu doar schimbare de stapan. E nevoie de mai mult decat atat. PLUS cere ancheta si raspundere penala pentru toti cei care, prin incompetenta si nepasare, sunt complici ai acestor crime: de la politistii care l-au trimis pe tatal Alexandrei la plimbare pana la cei care au actionat atat de tarziu; de la responsabilii STS pana la cei de la ANCOM si MCSI care, dupa atatea tragedii in care 112 ar fi putut (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in cazul oribilelor crime din Caracal. Dupa ce bunicul Mihaelei, fata disparuta in luna aprilie, a primit un telefon in care i se spunea ca nepoata sa a plecat din tara si nu vrea sa se mai intoarca, si mama Alexandrei, tanara care a cerut disperata ajutor la 112, face noi dezvaluiri.

- "Seful Politiei din Caracal s-a adresat in felul acesta tatalui Alexandrei. Daca dupa ce s-a realizat o parte din perchezitii, a spus ca . asta ii spunea", a declarat unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, care este presedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei. Cumpanasu relateaza…

- Dan Negru a avut o parere despre crimele odioase petrecute in Caracal. Prezentatorul tv le-a povestit fanilor despre un caz in care un rus și-a facut dreptate singur, dupa ce fetița sa a fost batjocorita.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei rapite la Caracal, a continuat in cursul serii de vineri, 26 iullie, sa aduca acuzatii la adresa anchetatorilor care s-au ocupat de cazul fetei disparute de la Caracal.

- Ministrul de Interne Nicolae Moga a ajuns in seara zilei de vineri, 26 iulie, la Caracal. Intr-o declaratie facuta in fata sediului politiei, Moga a anuntat ca l-a demis din functie pe seful Politiei Romane, Ioan Buda.

- Alexandra, fata disparuta miercuri, din Caracal, dupa ce s-ar fi urcat in mașina suspectului, a reușit sa sune, joi seara, la 112 și sa ceara ajutor. Din nefericire, STS-ul i-a localizat telefonul intr-o arie din munții Apuseni și in alte trei locații greșite, anchetatorii pierzand ultima șansa de o…

- "Va mulțumim tuturor pentru susținere! Romania merita mai mult respect! Votați PSD pe 26 mai!", transmite Partidul Social Democrat dupa eveniment. "Avem candidati cu curaj, care isi vor apara tara. Atacurile PNL-isilor, PDL-istilor, USR-istilor si securistilor se vor izbi de aceasta data…