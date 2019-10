Stiri pe aceeasi tema

- Viteza in exces si neatentia la volan au facut aseara nu mai putin de opt victime in Capitala, printre care doi copii. A fost noapte alba pentru politistii, pompierii si medicii SMURD din Bucuresti. Au intervenit la trei accidente care au avut loc unul dupa celalalt.

- Un barbat, in varsta de 73 de ani, care circula pe o bicicleta, a fost accidentat grav, luni, pe DN 24A, medicii solicitand un elicopter SMURD care sa il transporte la un spital din Iasi. Barbatul de pe bicicleta a patruns, fara sa se asigure, de pe un drum judetean si a fost acrosat de o autoutilitara…

- Turiști din 10 județe și 6 țari Peste 2.000 de turiști din București, Cluj, Mureș, Iași, Suceava, Vrancea, Hunedoara, Galați, Alba, Galați, dar și din Republica Moldova, Italia, Ucraina, Lituania, Mexic, Portugalia, au participat la ediția a șasea a festivalului Zilele Nordului, desfașurat intre 16…

- O femeie a fost ranita grav in urma unei explozii ce a avut loc in propria locuința in comuna Șona, județul Alba. In cursul nopții Garda de Intervenție Blaj a intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru efectuarea cercetarilor in vederea stabilirii cauzei ce a dus la producerea exploziei. …

- Au fost momente de panica in Gara de Nord din București. Zeci de oameni s-au speriat și au sunat imediat la 112 dupa ce unei femei i s-a facut rau și a cazut in picioare. Mai multe ambulanțe au fost trimise imediat la fața locului pentru acordarea primului ajutor medical. Din primele informații…

- Un copil s-a otravit dupa ce a mancat hrana pentru șoareci. Incidentul a avut loc in localitatea Nehoiu din Județul Buzau. Medicii sosiți la fața locului i-au acordat baiatului primele ingrijiri medicale și l-au transportat imediat la spital. Ulterior, specialiștii au solicitat transferul…

- Medicii ar trebui sa poata face rezidențiatul și in cabinetele doctorilor de familie, potrivit unui proiect de lege depus la Senat, semnat de parlamentari de la PSD, UDMR și PNL. Aleșii mai propun ca medicii specialiști de pediatrie și medicii specialiști de interne sa poata obține certificatul de medic…