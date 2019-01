Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au depus, vineri, la sediul Avocatului Poporului, solicitarea de sesizare a Curtii Constitutionale asupra ordonantei de urgenta prin care a fost modificat Codul fiscal si prin care Guvernul a impus noi taxe si impozite. Reprezentantii PNL au avertizat ca vor da in judecata Avocatul Poporului,…

- Atacul de panica este o anxietate episodica paroxistica. Simptomul principal in cazul unui atac de panica este reprezentat de frica sau anxietate. Acest sentiment este insoțit și de reacții fizice. In cazul in care persoana nu merge la terapie și nu este ajutat sa le depașeasca sau sa le controleze,…

- Artiștilor care realizeaza picturi din sala de tribunal din procesul lordului drogurilor „El Chapo” Guzman, proces dezbatut pe larg in Statele Unite, li s-a interzis sa deseneze caracteristicile faciale sau frizura unui martor cheie din proces.Ba mai mult artiștilor li s-a cerut sa prezinte…

- Dupa ce a fost huiduita in Veneția, vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a anunțat o noua intalnire cu diaspora din Torino la data de 18 noiembrie. Insa pe rețelele de socializare au aparut informații ca un grup de moldoveni organizeaza un miting impotriva acestei manifestații. In acest sens,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, vine cu lamuriri dupa ce a fost acuzat de liberalul Florin Citu ca a platit datoria externa din fonduri europene. „Lupta politica nu mai are nicio...

- Potrivit unui comunicat de presa al municipalitatii, s-au decis urmatoarele: Instituirea sensului unic de circulație pe strada Rapsodiei, tronsonul cuprins între strada Observatorului și strada Lunii, sensul fiind de coborare spre strada Observatorului Luarea în evidenta…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, isi va opri pana pe data de 15 noiembrie activitatea rafinariei Petromidia si a diviziei de petrochimie, pentru desfasurarea reviziei programate. In aceeasi perioada, si rafinaria Vega isi va reduce activitatile de productie, transmite Rompetrol…

- Anchetatorii turci extind aria de cautare a jurnalistului saudit disparut și iau iau in calcul posibilitatea ca ramașițele lui Jamal Khashoggi​ sa fi fost scoase din Istanbul, a declarat un oficial turc pentru AP. Zonele vizate ar fi o padure din apropiere de Istanbul și un oraș de pe malul Marii Marmara.