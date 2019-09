Ce maşini noi preferă să cumpere românii în 2019 In plin scandal al mașinilor diesel amenințate cu interdicția in marile orașe europene, pare ca si vanzarile au inregistrat o scadere, scrie observator.tv. Daca este sa ne uitam la Uniunea Europeana, comparativ cu prima jumatate a anului 2018, in aceeasi perioada din 2019 inmatricularile de autoturisme noi cu motoare diesel au scazut cu 17,2%. Asta in timp ce autoturismele cu motoare pe benzina au inregistrat o crestere cu 2,5%. Sa ne uitam si la efectele avute pe piata din Romania. Si aici atunci cand vorbim de masini noi, cele cu motoare Diesel nu au fost cele mai cautate. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de autoturisme noi cu motoare diesel care au fost inmatriculate in Uniunea Europeana a scazut cu 16,4%, pana la 1,3 milioane unitati, in perioada aprilie - iunie 2019, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza

- In aceste conditii, ponderea ocupata de autoturismele diesel a scazut pana la 31,3% din piata UE in trimestrul al doilea, fata de o cota de 36,3% in aceeasi perioada din 2018. Exceptia o constituie Germania, cea mai mare piata auto din UE, unde cererea pentru autoturisme diesel a crescut cu 3,5%.In…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iulie 2019 cu +52.57% fata de iulie 2018, atingand un volum de 23.206 unitati. Pe primele 7 luni din 2019, numarul autoturismelor noi inmatriculate este de 94.826 unitati ceea ce reprezinta o crestere cu +25.97% comparativ cu perioada similara…

- Folosirea trotinetelor electrice a luat amploare in mai multe state europene, inclusiv in Romania, sugerand afaceri infloritoare pentru cei care le produc sau le inchiriaza. Un studiu recent arata insa ca acestea polueaza mai mult decat un autobuz cu motor diesel standard.

- Romania, cea mai mare crestere din UE la numarul de masini noi inmatriculate. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -7.8% in iunie 2019 fata de iunie 2018, atingandu-se un nivel de 1,446,183 unitati. Pe primele sase luni din 2019, in UE, au fost inmatriculate 8.183.562…

- Statul nordic se pregateste sa renunte pana in 2025 la vanzarea masinilor pe benzina si motorina. Pentru reducerea poluarii si a emisiilor de carbon, Norvegia a introdus scutiri masive de taxe, iar utilizarea statiilor de incarcare si parcarile din centrul oraselor sunt gratuite, in timp ce liniile…

- Romania poate deveni in 2021 numarul unu in Uniunea Europeana la suprafata agricola certificata bio, daca noua Agentie pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare va functiona conform legii si...

- Romania, locul 16 in Europa la inmatricultarile de autoturisme noi. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, atingandu-se un nivel de 1,400,518 unitati. Pe primele cinci luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 6,737,491 autoturisme…