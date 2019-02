Ce masini au verificat romanii in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe mașini second-hand care-ți fac cu ochiul ar putea sa fie furate, iar tu nu-ți dai seama nici macar dupa cațiva ani. Ca sa te asiguri ca nu cumperi o mașina furata, trebuie sa ai in vedere anumiți factori.

- Ministerul Mediului are in vedere bugetarea, si in 2019, a programului "Rabla pentru electrocasnice", iar ghidul de finantare ar putea fi modificat prin adaugarea si de alte echipamente, precum televizoarele, a declarat ministrul de resort, vicepremierul Gratiela Gavrilescu. "Am lansat pe…

- Ghinion pentru trei romani traficanți de marijuana, care au fost prinși de polițiști in Spania, dupa ce s-au trezit blocați in trafic pe autostrada, din cauza unui accident provocat de alți traficanți de droguri pe autostrada AP-7, langa Marbella O barca cu motor folosita la transportul de droguri a…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa privind leasingul care prevede ca, atunci cand situatia financiara nu ii mai permite continuarea contractului de leasing, consumatorul poate alege stingerea datoriei fata de finantator prin predarea bunului si achitarea ratelor si dobanzilor…

- Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic este un program finantat de Ministerul Mediului, prin Admninistratia Fondului pentru Mediu, scrie capital.ro. In schimbul casarii electrocasnicelor vechi,…

- Romanii au venit și marți in numar mare la Birourile de Inmatriculari italiene pentru a obține informații. Sute de mii de romani din Italia sunt, din punct de vedere al noului cod rutier, predispuși la amenzi usturatoare pentru ca dețin mașini inmatriculate in Romania pe numele rudelor sau prietenilor. Cațiva…

- Parlamentul italian a modificat Codul Rutier, astfel incat rezidentii din peninsula care sunt depistati in timp ce conduc o masina inmatriculata in strainatate risca amenzi uriase. Concret, circulatia cetatenilor care au stabilita resedinta in Italia de peste 60 de zile, cu o masina inmatriculata in…

- Mai multi romani, alaturi de alti cetateni straini din Italia, au fost amendati cu sute de euro si li s-a pus sechestru pe masini, dupa ce Noul Cod Rutier a intrat in vigoare in tara gazda.